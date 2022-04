Raluca Badulescu analizează ţinutele doamnelor şi domnişoarelor de pe litoral: „Sunt sigură că şi-au dat doctoratul”

Show-ul momentului din online-ul românesc „Na, CANCAN! cu Sabin și Nasrin”! a avut şi de această dată un invitat de marcă. Raluca Bădulescu, una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc a dezbătut cele mai hot subiecte ale momentului de pe litoral. Iată cum trebuie să arate o ţinută „corectă” dacă îţi doreşti să întorci toate privirile!

Cel mai nou proiect al grupului Gândul Media Network își propune aducerea în scenă a unui talk-show monden cu de toate, unde nimic nu este lăsat la voia întâmplării și nimic nu este trecut cu vederea!

Raluca Bădulescu a fost invitată în platoul emisiunii „Na, CANCAN! cu Sabin și Nasrin”!, acolo unde a discutat despre ţinutele cu care atât vedetele, dar şi domnişoarele de oraş îşi vor face apariţia în aceste zile pe litoral.

CITEŞTE ŞI: CANCAN.RO A INTRAT ÎN BUCĂTĂRIA DE LA NUBA MAMAIA. CE PREPARATE ÎI AȘTEAPTĂ PE CEI PESTE 2.500 DE PETRECĂREȚI

Întrebată de Nasrin Ameri de ce anul nu va fi prezentă la petrecerile de la mare, „Regina Regească” a explicat: „Am avut filmări, mâine aş avea nişte treabă. Am ratat-o anul acesta. Anul trecut nu am fost, însă ţinând cont că au fost situaţiile care au fost”.

„Lumea şi-a dat doctoratul în ţinute”

De-a lungul timpului, Raluca Bădulescu a avut unele dintre cele mai extravagante apariții de pe micul ecran, iar acum, cea care a luat la ”puricat” ținutele vedetelor, vine cu informații fresh din modă.

„Lumea şi-a dat doctoratul în ţinute, în maşini. La maşini nu mă pricep în mod deosebit, dar le văd dacă sunt scumpe sau nu, atât pot să spun. Dar la haine, atât femeile cât şi bărbaţii, dar mai ales femeile, sunt sigură că şi-au dat doctoratul. Pentru că 1 mai vine după o perioadă în care nu prea s-a ieşit, au fost restricţii. Trebuie scos tot ce e mai bun pe acasă, haine, pantofi”, a declarat Raluca Bădulescu.

În acelaşi timp, vedeta a dezvăluit cu ce articole vestimentare doamnele şi domnişoarele nu ar trebui să apară pe litoral.

„Seara este răcoare de 1 mai. Nu poţi să îţi pui orice hăinuţă de denim sărăcuţă. Trebuie să trânteşti o haină scumpă”, a mai spus Raluca Bădulescu.

NU RATA: CANCAN.RO ”SPARGE” CLUBURILE DE PE LITORAL! IMAGINI CU PARTY-URILE DE LA NUBA, LOFT ȘI VAMA VECHE. NASRIN AMERI COMENTEAZĂ ÎN STUDIO CU RALUCA BĂDULESCU

„Şi nu fake”, a completat şi Nasrim Ameri.

„Asta cu fake-ul este cea mai mare nenorocire în viaţă că ne dăm seama”, a ţinut să precizeze Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu a slăbit spectaculos!

În urmă cu aproximativ 8 ani, Raluca Bădulescu intra în sala de operație. Vedeta de televiziune și-a făcut operație de micșorare a stomacului și a reușit să dea jos 65 de kg.

Jurata de la Bravo, ai stil! a vorbit despre dieta pe care o ține pentru a se menține în formă. Raluca a mărturisit că se simte mai bine ca niciodată și că nu există motive de îngrijorare în privința sănătății, căci este extrem de atentă la acest aspect.

”Îmi plac dulciurile, prefer să consum puțină mâncare și mai multe dulciuri. Regimul pe care l-am ținut se bazează pe calorii. Nu pot să țin fasting pentru că îmi plac băuturile carbogazoase cu zahăr, se știe acest lucru. Încerc să mănânc 1000 de calorii pe zi, și atunci mănânc ce îmi doresc în acest interval, în cantități mici.

Am aproximativ 50 de kilograme la 1,72 m înălțime, și sunt fericită de acest lucru. Sunt într-o stare de sănătate foarte bună, am grijă să iau vitamine, să mănânc ceea ce trebuie, în măsura în care se poate să am un regim de viață sănătos și echilibrat.

Mă simt foarte bine. Cei care mă cunosc și sunt zi de zi alături de mine știu că am grijă de mine și de sănătatea mea. Nimeni nu este îngrijorat pentru că mi s-ar putea întâmpla ceva. Forma aceasta fizică îmi dă și o energie fantastică. Mă simt extraordinar de bine în pielea mea și cred că acest lucru se și vede”, a declarat Raluca, în cadrul unui interviu.

Sursă foto: Instagram