A rămas mască! Ce mesaj a putut să găsească o tânără în spatele tapetului dintr-o cameră, după ce a achiziționat o locuință

O tânără și-a achiziționat o locuință și, ulterior, s-a mutat în ea. Pentru că a dorit să renoveze o parte din proprietatea pe care a cumpărat-o, tânăra a început prin a îndepărta tapetul de pe pereți. Însă, într-una dintre camere, aceasta a găsit un mesaj, care a lăsat-o fără cuvinte, dar a și încântat-o.

Fostul proprietar, grijuliu se pare, a notat, în spatele unei bucăți de tapet, un mesaj util pentru cel care urma să renoveze camera. Sub tapetul ce a fost montat în anii 1990, bărbatul scrisese, de fapt, câte role sunt necesare pentru a acoperi întreaga suprafață. „Dacă veți avea vreodată nevoie să tapetați, din nou, această cameră, va fi nevoie de opt role de tapet. Am cumpărat doar șase role la 17 lire per rolă pe 5/12/97 și nu am avut destule. Jon 21/12/97”.

Reacțiile au fost diverse pe internet

Așa cum era de așteptat, imaginea prezentată, mai sus, s-a viralizat, imediat, pe rețelele de socializare. Utilizatorul „Brilliantas” a încărcat pe platforma Reddit imaginea, iar comentariile nu au întârziat să apară. Postarea a adunat peste 700 de comentarii și peste 66.000 de aprecieri pe platformă, arată The Mirror.

Mulți dintre utilizatori s-au arătat amuzați de această situații: „Ce fel de bărbat pune tapet cu patru zile înainte de Crăciun”, „Poate că prietena sau iubita lui a fost genul care să-l facă pe bietul Jon să redecoreze cu doar patru zile înainte de Crăciun, când ar fi trebuit să bea bere”, „Sperați pentru încă două rulouri de la Moș Crăciun?”.

Sursă foto: Reddit (userul Brilliantas), Pixabay