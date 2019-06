A recunoscut azi tot! Cine este de fapt Irena Boclincă, “Viorica Dăncilă” care a câștigat iUmor 2019

Irena Boclincă este câștigătoarea unltimei ediții a realityshow-ului iUmor, după o interpretare de zile mari în care a imitate-o pe Viorica Dăncilă, premierul României. Actrița de 38 de ani are o poveste impresionantă.

Irena este o actriţă originară din Chişinău, Republica Moldova, care şi-a asumat câteva riscuri atunci când a ales să facă o asemenea parodie.

“Am mers la risc din punct de vedere să nu-mi dea cineva pe stradă în cap. Acesta e riscul. E periculos să faci parodie pentru că trebuie să nu dai nici prea mult, nici prea puţin. Să fie mijlocul acela de aur. Eu iniţial am vrut să fac un sketch şi, din dorinţa de a demonstra mai mult, am zis că pot să fac şi asta. Când vii la casting, rişti să nu-ţi alegi bucata potrivită. Au mai fost cazuri şi a ieşit în defavoarea lor. Am fost nr. 1 în trending”, a povestit Irena Boclincă la Star Matinal.

Cum arată Irena Boclincă atunci când nu e pe scenă

Irena Boclincă, actrița care a câștigat “iUmor” 2019, arată total diferit atunci când nu o imită pe Viorica Dăncilă. Fără coafura specială a premierului României, artista este pur și simplu altă persoană, iar transformarea se vede cu ochiul liber. Vă reamintim că ea a luptat în finala show-ului de la Antena 1 pentru premiul de 20.000 de euro împreună cu Vasi Borcan, Varză, Florin Gheorghe, Trupa Mici, Serghei Dîm, Doi Degeaba, George Ţintă, Magdalena Chihaia, Florin Siriac și Adi Bobo.

La 38 de ani, Irena Boclincă se mândrește cu o carieră frumoasă și visul care i s-a împlinit odată cu câștigarea sezonului șase de la “iUmor”. După ce ne-a amuzat cu momentele în care a parodiat-o într-un mod extraordinar pe Viorica Dăncilă (55 de ani), actrița a oferit tuturor o lecție de viață, așa cum a făcut și concurentul Vasi Borcan în timpul participării sale. Ea i-a donat bărbatului premiul integral. “Mereu am vrut să fac un act de caritate, dar n-am avut bani să fac asta. Acum e momentul”, a mărturisit Irena Boclincă, câștigătoarea iUmor.

Câștigătoarea de la “iUmor” nu are doar talent, ci și frumusețe, care poate fi remarcată în fotografiile personale unde nu are “masca” premierului român. În pozele făcute publice pe pagina sa oficială de Facebook se observă asta cu ochiul liber. Încă un lucru este sigur: Irena Boclincă a intrat în inimile multor români prin numărul pe care l-a avut la emisiunea de la Antena 1.

Irena Boclincă – biografie

Actriţa Irena Boclincă s-a născut pe 4 decembrie 1980 la Zăicani, Republica Moldova, și a ales să își dedice viața spectatorilor după ce a absolvit Colegiul de Medicină din orașul Bălți și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. În aprilie 2018, ea a făcut cuplu cu Alexandru Arşinel pe scena Palatului Naţional “Nicolae Sulac”, în spectacolul aniversar al lui Gheorghe Ursachi, “Cei 70 de ani de acasă”. Potrivit ea.md, actorul Alexandru Arșinel a ținut să precizeze că Irena Boclincă este prima sa parteneră de scenă după moartea Stelei Popesc