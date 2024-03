A revedenit fată mare la 49 de ani & își vinde virginitatea cu 100.000 €! Interviu fabulos cu Mari ”Cocheta”

În urmă cu 12 ani, invitata emisiunii CANCAN EXCLUSIV se recomanda drept “Mari Cocheta”, la “Schimb de mame”. Acum, cea care a rămas în istorie cu zicala “NU APĂ!” lovește din nou. Ajunsă la 49 de ani, Tanti Maria anunță cu mândrie că s-a cusut fată mare și își vinde virginitatea contra sumei de 100.000 €. Cum ar trebui să arate cel ce atentează la fecioria ei, dar și ce “dotare” este recomandabilă în cazul masculului, aflați într-o emisiune de senzație. ATENȚIE, însă, dincolo de glumă, Maria Tănase povestește drama prin care trece alături de soț, diagnosticat cu cancer.

Fidelitatea pentru partenerul de viață pare să fi fost considerentul din spatele deciziei drastice pe care Maria Tănase a luat-o. Apropiații soțului au acuzat-o că nu ar rămâne lângă tatăl fetelor sale la greu, dar vedeta a ținut să contrazică gurile rele.

După episodul „NU APĂ!”, Mari „Cocheta” lovește din nou! Își vinde virginitatea pe 100.000 €

CANCAN EXCLUSIV: Știu că v-ați făcut o intervenție, povestiți-ne despre ea…

Mari „Cocheta”: Chiar acum am o intervenție, am și copcile netrase. Miercuri am făcut două săptămâni de când am făcut o intervenție chirurgicală. M-am făcut fată mare, sunt din nou domnișoară. Am 49 de ani, dar sunt domnișoară, sunt fată mare din nou, am copcile netrase. Începe domnul doctor să îmi tragă câte două copci, sunt foarte multe copci, că să fii domnișoară te taie foarte mult, ca să fii strâmtă din nou.

CANCAN EXCLUSIV: Soțul ce zice despre acest fapt?

Mari „Cocheta”: Soțul știe că n-are ce să-mi facă, că ce vreau tot aia fac, indiferent că se opune sau nu. Pe parcurs, când i-am explicat și de ce, a înțeles situația.

CANCAN EXCLUSIV: O virginitate se vinde cu bani foarte mulți…

Mari „Cocheta”: Așa m-am și gândit. Să mă fac virgină și să-mi vând virginitatea pe 100.000 €. Nu e foarte mult 100.000 €!

CANCAN EXCLUSIV: Soțul n-a fost gelos?

Mari „Cocheta”: N-a fost gelos, a luat-o în râs. El m-a dezvirginat prima dată, la 18 ani, acum dacă e s-o vând, important e că e strâmtă și dup-aia rămâne strâmtă, nu bagă de seamă. Mai ales dacă bea o bere înainte, nu mai realizează cum e găuricea.

Cum ar trebui să arate și să fie dotat cel ce va atenta la „fecioria” vedetei de la „Schimb de mame”: „Prima să fie pe măsură mai micuță!”

CANCAN EXCLUSIV: Cum ar trebui să arate băiatul sau bărbatul care vă va lua fecioria?

Mari „Cocheta”: Sinceră să fiu, nu îmi mai trebuie să fie frumos, că e soțul meu frumos. Oricum, o fac cu ochii închiși, doar să meargă suta de mii de euro.

CANCAN EXCLUSIV: La nivel de dimensiune cum ar trebui să fie?

Mari „Cocheta”: Mi-aș dori să nu se lărgească de prima dată. Prima să fie pe măsură mai micuță, ca să-l mai fentez pe unul și a doua oară, cu una mai mare, așa am gândit-o eu.

CANCAN EXCLUSIV: Banii ar trebui virați în cont sau cash?

Mari „Cocheta”: Banii înainte, nu pe caiet sau pe card. Cu o mână iau, de jos o dau. Pui în poală, o vezi de sub poală.

CANCAN EXCLUSIV: Deci nu e glumă?!

Mari „Cocheta”: Nu aș fi venit la emisiune să spun o glumă!

Adevărul despre operația suferită de Maria Tănase. Se păstrează pentru partenerul diagnosticat cu cancer: „Eu îmi iubesc soțul cu adevărat și de aceea m-am cusut!”

CANCAN EXCLUSIV: Dar real, când ați făcut această operație, care a fost raționamentul?

Mari „Cocheta”: Real, mi-am făcut această operație pentru că începuseră rudele soțului, cunoștințe, apropiați, să bârfească. Spuneau că eu mă voi mărita, că nu voi sta cu el bolnav. Și am vrut să demonstrez tuturor că nu au dreptate, eu îmi iubesc soțul cu adevărat și de aceea m-am cusut, să fiu fată mare, să-i demonstrez că nu-mi trebuie bărbat cât timp este bolnav. I-am spus, m-a crezut, a plâns. Eu am spus că dacă se întâmplă ceva, vom pleca amândoi. Pentru el am făcut sacrificiul ăsta, cu toate că a durut și doare în continuare, dar am vrut să-i arăt că sunt cuminte.

CANCAN EXCLUSIV: Soțul a chestionat cumva fidelitatea dumneavoastră?

Mari „Cocheta”: Soțul zice «muiere, viața merge înainte, poți să mori tu, mă căsătoresc eu, pot să mor eu, te căsătorești tu».

CANCAN EXCLUSIV: V-ați recăsători, într-un scenariu negativ?

Mari „Cocheta”: Nu, nu mi-aș vedea viața, trăind fără el.

