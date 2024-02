Mari de la ”Schimb de mame” și-a schimbat înfățișarea, dar nu și principiile: ”Eu nu le dau apă copiilor”

Maria Tănase, alias Mari, a devenit cunoscută, după ce a participat la emisiunea Schimb de Mame, de la Prima TV. Femeia este total schimbată acum, din punct de vedere fizic, însă a mărturisit că nu a renunțat la principiile ei. În continuare, nu dă apă copiilor și nu înțelege ce este rău în asta.

Mari, care se autointitula și cocheta familiei, a participat la Schimb de Mame în anul 2017 și a devenit o legendă în rândul internauților. Replica ei celebră „Nu apă” a uimit o țară întreagă. Femeia s-a făcut remarcată în cadrul emisiunii de la Prima TV prin felul ei expansiv și vorbelor pline de umor. Ulterior, oamenii au preluat secvențe cu ea din timpul filmărilor și le-au postat pe rețelele de socializare, devenind virale.

După mai bine de șase ani de la participarea la Schimb de Mame, Maria Tănase și-a schimbat total înfățișarea. A renunțat la părul scurt și roșcat, iar acum este brunetă cu părul mai lung. Totuși, a rămas cu aceleași principii. Femeia susține că nu le dă apă copiilor și nu înțelege de ce oamenii sunt uimiți de acest aspect. În plus, glumele făcute pe seama ei chiar au amuzat-o și s-a bucurat de celebritatea din mediul online

„Am aflat de la prieteni că se tot postează pe Facebook videoclipuri cu mine și am căutat să văd despre ce este vorba. Trecuse un an de la emisiune și am și uitat de această experiență.

M-au amuzat teribil glumele făcute pe seama mea și chiar am râs la aproape toate. Nu înțeleg totuși de ce oamenii se miră că eu nu le dau apă copiilor, chiar asta fac. Nu văd nimic rău în asta!”, a spus Maria Tănase în 2019, potrivit Huff.