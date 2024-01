Dedesubturile murdare ale emisiunii „Schimb de mame”, de la Prima TV. Ce a pățit una dintre protagoniste în timpul nopții

Emisiunea Schimb de Mame difuzată la Prima TV este de multă vreme pe micile ecrane. Numeroase mămici au făcut schimb de familii pentru o săptămână, însă una dintre ele a avut parte de o experiență îngrozitoare. Femeia a povestit în mediul online prin ce a trecut, iar fanii emisiunii au fost șocați atunci când au auzit ce s-a întâmplat. Prin ce a trecut mama de schimb?

Una dintre mamele care a participat la emisiunea de la Prima TV a avut parte de o experiență de coșmar. Se pare că femeia a întâmpinat unele probleme cu tatăl de schimb și un scandal de proporții ar fi pornit. Aceasta s-a trezit noaptea cu bărbatul în cameră și a tras o sperietură pe cinste. Deși a reclamat cele întâmplate, cei de la emisiune au ascuns totul, iar acum mama de schimb a decis să facă public adevărul.

Economia emisiunii Schimb de Mame este destul de simplă. Mămicile fac schimb de familii, iar timp de o săptămână trebuie să stea departe de casă și să locuiască împreună cu familia gazdă. Experiența este una inedită, însă nu mereu lucrurile merg așa cum au fost plănuite. Una dintre mamele participante în cadrul show-ului a făcut câteva dezvăluiri cutremurătoare.

Se pare că aceasta nu s-a prea înțeles cu tatăl de schimb, iar mai mult, în timpul nopții bărbatul a intrat peste ea în cameră. Mama de schimb a tras o sperietură pe cinste, iar din fericire nimic mai rău nu s-a întâmplat. A doua zi dimineață, femeia a povestit echipei de filmare prin ce a trecut, iar aceștia au luat decizia de a încheia totul mai repede și au mutat-o pe mămică într-un hotel.

Femeia spune că a tras o sperietură serioasă atunci când s-a trezit cu bărbatul în cameră în mijlocul nopții și este mulțumită că nimic mai rău nu s-a întâmplat. Explicația tatălui de schimb când a fost confruntat în legătură cu cele întâmplate a fost una halucinantă. Bărbatul s-a scuzat spunând că avea nevoie de șosete la ora două noaptea și acesta a fost motivul pentru care a intrat în cameră peste femeie.

„Nu de ce am plecat…pentru că eu nu am plecat. Nu am plecat, am fost dusă la hotel. Fiindcă în sera când s-a întâmplat de eu am fost dusă la hotel, la două dimineața, tatăl de schimb a intrat peste mine. Cică la două dimineața el căuta șosete la capul meu. Explicația lui de a doua zi dimineața exact așa a fost: căutam șosete.

Deci să înțelegeți ceva, cele care ați fost la Schimb de Mama știți, când ajungeți acolo nu stă nimeni cu voi. Pe voi va duce la familia de schimb și acolo se filmează aproximativ o oră. Și după ei vă lasă acolo și pleacă. Deci nu îți dă nimeni garanția că nu te bate, că ești mâncată, că nu ești mâncată. Deci ei te lasă acolo, iar când își termină treaba de filmat, oamenii pleacă și tu rămâi în casă cu familia de schimb, fără nicio siguranță, fără nimic.

A doua zi de dimineață când au venit cei care filmau eu le-am explicat și le-am zis că au două opțiuni: ori mă trimit acasă, ori mă duc la Poliție. Între timp era și un copil bolnav în casă, care urma tratament, iar în 24 de ore starea copilului s-a agravat, eu fiind nevoită cu tot scandalul și cu tot circul să mă duc cu acel copil la spital.

Și ca să nu se mai creeze scandalul, care deja începuse cu tatăl de schimb intrând în cameră peste mine, au hotărât să mă ducă la hotel două zile. De asta s-a terminat brusc și au sunat-o pe ea.

Nu am făcut plângere, nici nu mi-a trecut prin cap atunci, eu m-am bucurat că am scăpat și că am venit acasă. Deci am venit acasă după trei zile. După cum ați văzut tatăl de schimb era genul de om care bătea cu pumnul în masă și ce spunea el aia trebuia să se facă”, a povestit mama de schimb în mediul online.