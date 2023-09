Povestea tulburătoare a unei mame care-și caută fata născută acum 40 de ani, deși medicii spun că e moartă. Lidia speră că se vor revedea: „O văd și astăzi”

Lidia a devenit mamă acum mai bine de 40 de ani, însă medicii i-au spus că fiica ei este moartă. Copilul s-ar fi născut în viață, ar fi fost ținut la incubator, și s-ar fi stins din viață. Totuși, femeia nu crede acest lucru. Nu i-ar fi fost date detalii despre decesul micuței și nici măcar un certificat care să ateste că bebelușul nu mai este în viață. Nu și-a văzut copilul după ce a primit vestea teribilă și tocmai din acest motiv crede că fata ei trăiește.

O poveste cutremurătoare de viață iese la iveală și lasă mască o țară întreagă. Lidia își caută fiica, pe care a născut-o acum mai bine de 40 de ani, și despre care i s-a spus că este moartă. Concret, în ziua în care a născut, de Sfântul Ion, femeia și-a văzut de două ori copila, iar aceasta era în viață. Bebelușul a fost dus la incubator, iar după ceva vreme, medicii i-ar fi spus Lidiei că fetița ei a murit. Nu se știe în ce condiții, căci femeia a făcut tot posibilul să afle detalii despre decesul micuței ei. Nu a primit nici măcar un certificat care să ateste moartea acesteia. Așa că, Lidia este convinsă că Ramona Oana, așa cum i-a pus numele fetiței, trăiește. Simte că fiica ei este în viață și că, într-o zi, se vor revedea.

“Am auzit-o țipând, au venit în dreptul meu și am văzut-o, apoi au dus-o la incubator, spunând că a făcut un icter. După câteva ore, m-au dus la salon și după m-am dat jos, pentru că eram la salon la două uși de terapia intensivă, unde era și incubatorul. Când m-am dus, am intrat acolo și am intrat în timp ce se schimba tura. Am intrat acolo și am văzut fetița și am băgat mâna, am apucat-o de mânuță și am rămas cu acea imagine întipărită în ochi. O văd și astăzi. După aceea, am plecat la salon”, a spus femeia, la Acces Direct.

Lidia nu crede că fetița ei a murit

Femeia nu crede că fiica ei este moartă. A mers să ia certificatul de deces, însă medicii i-ar fi spus că actul nu există pentru că nu ar fi fost o naștere, ci un avort spontan. Mai multe detalii nu i s-ar fi spus, iar Lidia a rămas cu multe semne de întrebări și cu imaginea copilei ei în minte, chiar dacă au trecut mai bine de patru decenii.

“A venit o doamnă care era cu înregistrările. (…) Doamna aceea a trecut pe listă și o oră a venit și a spus că a murit copilul. Și am spus că nu avea cum să moară?(…) Nu ni s-au dat prea multe explicații. Mi s-a spus că a murit. Am fost să iau certificatul de deces și mi s-au spus că nu e naștere, că era declarat avort spontan”, a mai povestit femeia.