Sfârșit tragic pentru Viorica Petreanu, o româncă de 35 de ani. A plecat să cumpere croissante și nu s-a mai întors acasă. Ireal unde a fost găsită

O femeie în vârstă de 35 de ani a fost găsită fără suflare într-un canal din Belgia. Aceasta a fost dată dispărută de familia sa într-o dimineață, după ce a plecat să cumpere croissante pentru micul dejun și nu s-a mai întors. O anchetă a fost deschisă în acest caz.

Viorica Petreanu era originară din Cantemir, Republica Moldova și avea un băiețel în vârstă de 6 ani. Femeia locuia alături de familia sa în Beersel, Belgia, acolo unde se stabiliseră pentru a-și construi un trai mai bun. Nu s-a gândit nicio secundă că în orășelul pe care l-a numit „acasă” își va găsi sfârșitul.

Unde a fost descoperit trupul Vioricăi Petreanu

În dimineața zilei de joi, 10 august, femeia a plecat de acasă la brutărie să cumpere croissante pentru micul dejun și nu s-a mai întors. Familia a dat-o dispărută, iar oamenii legii au început căutările.

Polițiștii au distribuit fotografii ale femeii și informații despre ultima sa apariție, iar cu ajutorul oamenilor din comunitate sperau să o găsească.

“Joi, 10 august 2023, în jurul orei 7.00, Viorica Petreanu, o femeie de 35 de ani, și-a părăsit locuința de pe Jozef Huysmanslaan, din Beersel, pentru a merge la brutărie.

De atunci, ea nu a mai apărut. Viorica are 1 metru și 70 de centimetri înălțime și are o constituție fizică normală. Are părul lung și negru și ochi negri. Nu se știe ce îmbrăcăminte purta femeia la momentul dispariției”, a fost anunțul distribuit de oamenii legii.

În ciuda eforturilor disperate ale familiei și a autorităților, după trei zile de căutări, Poliția Federală Belgiană a confirmat că a găsit trupul neînsuflețit al Vioricăi Petreanu, într-un canal. Ea era legată cu o sfoară de mâini și de picioare, iar acum polițiștii încearcă să afle cum s-a produs tragedia.

“Trupul neînsuflețit al Vioricăi Petreanu dispărut la Beersel pe 8.08.2023 a fost găsit. Mulțumim pentru colaborare”, au anunțat polițiștii belgieni pe rețelele de socializare.

Apropiații sunt în stare de șoc

Familia și prietenii victimei au fost șocați de vestea primită. În mediul online, cei care au cunoscut-o au transmis zeci de mesaje emoționante.

“Putere celor apropiați Dumnezeu să te odihnească în pace. Condoleanțe familie”/ “Dumnezeu să o odihnească în pace ,cine știe ce a pățit”/ “Dumnezeu să îți ierte păcatele și să aibă grijă de familia ta rămasă în suferință. Putere familiei să treacă peste acest necaz mare! O femeie puternică, plină de viață, cu simțul umorului și care știa să te scoată din stări dificile și să te încurajeze în orice ai fi avut nevoie. Durerea este prea mare”/ “Condoleanțe familiei! Trist,foarte trist…o fată așa tânăra, avea tot viitorul în față”/ “Dumnezeu sa o ierte nu o cunoșteam, dar mă gândesc la copilul ei, la familie… Doamneee… foarte trist cate se mai întâmplă”, au fost doar câteva mesaje lăsate de internauți pe Facebook.