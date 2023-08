Ţi se rupe sufletul! Ultimele mesaje dintre Shara şi mama ei, înainte să moară în casa iubitului: „Sunt ruptă”

O nouă tragedie a cutremurat țara! Shara Maria, în vârstă de 16 ani, a murit după ce a fost drogată și obligată să întrețină relații sexuale cu un băiat de 19 ani, pe care-l cunoscuse pe internet. Adolescenta își mințise mama că se află la un hotel, însă realitatea era cu totul alta. Au ieșit la iveală ultimele mesaje schimbate pe WhatsApp, între ea și femeia care i-a dat viață.

Shara Maria, o adolescentă de 16 ani din București, și-a găsit sfârșitul după ce a fost drogată și obligată să întrețină relații sexuale cu un tânăr de 19 ani pe care-l cunoscuse pe rețelele de socializare. Nici măcar o clipă, fata nu s-a gândit la ce avea să i se întâmple. Ea și-a mințit mama și i-a spus că se află la hotel, însă realitatea era de fapt alta. Minora se afla în Piatra Neamț, pentru o conferință, însă și-a găsit sfârșitul, după ce a mers acasă la niște prieteni.

CITEȘTE ȘI: TRAGEDIE FĂRĂ MARGINI! DEVIS, UN TÂNĂR DE 21 DE ANI, A MURIT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER CUMPLIT

Adolescenta trebuia să participe la o conferinţă a elevilor, însă a ajuns la domiciliul agresorului de 19 ani, din comuna Dumbrava Roșie. Acolo, cu unul dintre amici, copila ar fi consumat un drog de tip cristal, ce i-ar fi fost fatal, conform primelor informații transmise de autorități. Trei persoane au fost reținute de procurorii DIICOT Neamț, fiind acuzate de trafic de droguri de risc şi mare risc şi deţinerea de droguri de risc şi mare risc, conform unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

„La data de 31 iulie 2023, urmare a consumului unui drog de mare risc, având ca substanţă activă catinona, a fost înregistrat decesul unei persoane vătămate minore (16 ani). Din probatoriul administrat în cauză a reieşit că victima ar fi consumat drogul de mare risc împreună cu una dintre persoanele cercetate, la domiciliul celei din urmă. În cursul urmăririi penale, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Neamţ, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Neamţ, au prins în flagrant delict celelalte două persoane bănuite, care deţineau asupra lor diferite cantităţi de droguri”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul Ramona Ciofu, potrivit agerpres.ro.

Ultimele mesaje dintre Shara și mama ei

Înainte să se stingă din viață, Shara a schimbat câteva mesaje cu mama ei. Femeia era îngrijorată, însă minora a ținut să o liniștească, așa că a mințit-o. În miezul nopții, părinții copilei au primit vestea tragică: fiica lor era moartă. Părinții fetei consideră că Shara a fost drogată și violată și fac apel către autorități, pentru a se afla adevărul, relatează Observator. Până atunci, rămân zeci de întrebări fără răspuns.

Dialog mamă- Shara, pe Whatsapp:

– Drum bun, fetele.

– Mersi.

– Aveți grijă. V-ați urcat în tren?

– Da.

– Ce faceți? Pe unde ați ajuns?

– Am trecut de Mizil.

– Alo Maria. Ce zici?

– Lasă-mă că avem probleme cu cazarea. E oribilă. Și orice cazare decentă e 400 de lei. Fix câți bani am la mine.

-Aștept să mă suni. În ce zi te întorci și la ce oră?

– Pe 3, pe la prânz.

– Și la ce hotel stați? Cum se numește, nu trebuie să îmi spui și mie?

– Petrodava one.

– Noapte bună.

– Noapte bună. Sunt ruptă.