A taxat-o cu 6.000 €! Abia acum începe circul cu fostul soț, Anca Țurcașiu e disperată! L-a dat în judecată

Și-au spus adio în 2020, după 22 de ani de mariaj, dar securea războiului nu a fost îngropată nici acum. Anca Țurcașiu și-a dat în judecată fostul soț, pe medicul Cristian Georgescu, pentru a împărți averea cumulată în timpul căsniciei. Acțiunea stagnează, însă, iar CANCAN.RO a aflat care sunt motivele pentru care artista a luat o decizie atât de drastică.

S-au cunoscut pe când erau doi adolescenți cu aspirații mari și s-au îndrăgostit la prima vedere. Ea visa să fie fotomodel și cântăreață de succes, el un medic apreciat. Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu s-au căsătorit și au devenit părinții unui băiețel, iar timp de 22 de ani au luptat cot la cot pentru a-și îndeplini fiecare vis. Au avut carierele mult visate, iar pentru apropiați, dar și pentru opinia publică, au fost considerați cuplul perfect.

Basmul s-a terminat, însă, în 2022, atunci când Anca Țurcașiu a anunțat că ea și soțul său au divorțat. Vizibil îndurerată, artista nu a dorit să dea detalii despre motivele care au dus la ruptură, însă concluziile au putut fi trase destul de repede, ținând cont de faptul că medicul stomatolog s-a afișat cu o altă femeie la scurt timp de la anunțul despărțirii, iar acum este la un pas de a se recăsători cu femeia respectivă.

Șe judecă pentru averea agonisită în 22 de ani

Aparent, cei doi foști soți nu ar mai avea nimic în comun în afară de fiul lor, în vârstă de 23 de ani, care s-a și căsătorit anul trecut. Ba mai mult, concurenta de la “Te cunosc de Undeva” (Vezi AICI detalii) a lăsat de înțeles în ultimii trei ani că a rămas în relații cu fostul său soț, însă, în realitate, lucrurile nu stau deloc așa.

Conform informațiilor obținute, în exclusivitate, de CANCAN.RO, Anca Țurcașiu și-a dat în judecată fostul soț, căruia îi cere să finalizeze, legal, partajul. Mai exact, ea dorește ca medicul să îi dea ceea ce i se cuvine în urma mariajului de 22 de ani. Interpreta de muzică ușoară a încercat să se înțeleagă pe cale amiabilă cu Cristian Georgescu, dar nu au reușit să ajungă la un consens. Astfel, artista a decis să lase un judecător să-i facă dreptate, însă s-a izbit de diverse proceduri care-i dau mari bătăi de cap.

Mai exact, pentru că bunurile partajate ar avea o valoare mare, Anca Țurcașiu trebuie să plătească o taxă de timbru de 6.000 de euro, bani pe care susține că nu-i are, pentru că nu are un venit constant. A făcut și o cerere pentru a fi scutită de la plata taxei, însă instanța i-a respins cererea, motivând că aceasta are, totuși, venituri, iar pe deasupra deține și câteva imobile. Anca a contestat decizia și așteaptă pronunțarea săptămâna viitoare.

“Prin rezoluţia din data de 10.11.2022, instanţa a pus în vedere petentei să achite taxa de timbru de 30.499,28 lei, datorată pentru acțiunea de partaj formulată. Partea a arătat că veniturile de la acest moment nu îi permit să achite în integralitate suma ce a fost stabilită cu titlu de taxa de timbru, ajutorul public fiindu-i necesar pentru respectarea dreptului la un proces echitabil. În plus, cu privire la situația materială a solicitantului, se constată că partea deține mai multe bunuri imobile, atât în #### ######### ### ## ## ### Corbeanca, cu privire la care se va dispune sistarea stării de indiviziune în urma judecării cererii introductive, iar din acest punct de vedere, o modalitate admisibilă de acordare a facilităților la plata taxei de timbru ar fi amânarea la plată, ceea ce nu face obiectul cererii formulate de petentă”, se arată în motivarea Judecătoriei.

Dacă instanța își va menține decizia, artista va trebui să scoată din buzunar suma, ori să renunțe la proces. Contactată telefonic, Anca Țurcașiu nu a dorit să facă declarații pe marginea acestui subiect.

