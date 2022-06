A trăit șocul vieții! O femeie de 42 de ani a crezut că are Covid-19, însă, când a mers la un control, a descoperit cu totul altceva: ”Am ajuns la spital cu o suspiciune de cheag de sânge”

O femeie în vârstă de 42 de ani din Marea Britanie a mers la doctor, după ce credea că are Covid-19. Însă, în momentul în care i-au fost făcute analizele, aceasta a descoperit, de fapt, că era gravidă cu gemeni.

Claire Mcwhinnie, o femeie în vârstă de 42 de ani din Marea Britanie, a fost plecată în vacanță alături de soțul ei în Dublin, Irlanda, în luna septembrie a anului 2021. După ce s-au întors din excursie, Claire a acuzat stări de rău și oboseală, motiv pentru care a presupus că ar avea Covid-19.

Ulterior, însă, femeia avea să afle că, de fapt, este însărcinată cu gemeni. Atât ea, cât și partenerul ei, Geoff Hennefer au rămas uimiți când au aflat că vor deveni părinți. Femeia a mărturisit că a fost prima ieșire după izolare și era convinsă, în sinea ei, că s-a infectat cu SARS-CoV-2.

“Am fost la un control şi mi-au spus că apar două inimi. Am pierdut trei sarcini şi aveam şanse mici să rămân gravidă, am un număr redus de ovule, nu am crezut că e posibil. Chiar am crezut că am luat Covid în vacanţă, era prima ieşire după izolare şi eram panicată”, a povestit femeia, conform publicaţiei The Sun.

Claire fusese internată în spital cu tensiune mare şi cu risc de cheaguri de sânge. Abia când a fost aproape de termen, aceasta s-a infectat cu Covid-19. A adus pe lume, în luna mai, doi gemeni – Louis și Florence. A născut prin cezariană.

“Chiar dacă sunt vaccinată, mi-a fost foarte teamă să nu fac Covid gravidă. Am ajuns la spital cu o suspiciune de cheag de sânge şi, aproape de ziua în care trebuia să nasc, mi-au spus că am Covid. A trebuit să mă izolez într-o cameră la spital, pentru că îmi era prea rău să merg acasă şi medicii au trebuit să mă ţină sub observaţie. Nu pot să mulţumesc destul staffului din spital, ei m-au ajutat să trec cu bine peste toate”, a mai spus Claire.

Sursă foto: Pixabay