După luni bune petrecute în America, George Burcea s-a întors în țară în mare secret, împreună cu Viviana, iubita sa. Primul lucru pe care l-a făcut a fost acela de a-și vedea fetele. Cum actorul va pleca din nou peste Ocean abia la finalul verii, acesta a renunțat la apartamentul pe care l-a închiriat în New York. CANCAN.RO are roate amănuntele.

George Burcea și iubita sa, Viviana Sposub, au plecat să-și încerce norocul peste Ocean odată cu participarea actorului la lansarea oficială a filmului „Wednesday”, ce a avut loc în Los Angeles. De atunci, fostul soț al Andreei Bălan a mai fost prezent și la alte evenimente datorită rolului său pe care l-a avut în serialul mai sus-menționat, iar în paralel a avut și alte joburi.

Surpriză, însă! George Burcea împreună cu partenera sa au revenit în țară, în secret, în urmă cu doar câteva zile. Iar primul lucru pe care l-a făcut a fost acela de a-și vedea cele două fete pe care le are cu Andreea Bălan.

„George a fost să-și vadă fetele, imediat ce a ajuns în țară. Îi era dor de ele. Numai la micuțe i-a fost gândul”, a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO o persoană apropiată cuplului.

A renunțat la apartamentul de la New York!

Încă de anul trecut, desi are rude în America, Burcea a preferat să nu stea la acestea. El și-a închiriat un apartament la New York, fără a renunța însă la locuința sa din capitală, pentru care a plătit chiria de 600 de euro, în paralel. Fostul soț al Andreei Bălan are însă în plan să rămână câteva luni în România, dintr-un motiv bine întemeiat. Astfel că, potrivit aceleași surse mai sus-menționată, el a renunțat la apartamentul din America:

„George și Viviana vor rămâne în țară până spre finalul verii. Legal, el are dreptul să-și petreacă toată luna iulie cu fiicele sale. Abia așteaptă, nu vrea să piardă acest moment. Ei se vor întoarce însă în America, unde deja încearcă să-și facă un viitor în cinematografie și lucrează cu mai mulți agenți. În acest moment, chiar le merge foarte bine în Statele Unite”.

A ajuns și-n Costa Rica

După ce la finele anului a participat la lansarea oficială a filmului „Wednesday”, ce a avut loc în Los Angeles, actorul a ajuns cu ceilalți colegi ai săi de platou, pentru sesiunea de autografe, nu doar la Las Vegas, ci și în Costa Rica. Acolo ei s-au întâlnit cu fanii, alături de care s-au și fotografiat. George joacă rolul majordomului Lurch. Din distribuția serialului ce se bucură de un real success pe Netflix se numără și cunoscutul star american Catherine Zeta Jones.

