Aage Heraide: „Aceasta este cruzimea fotbalului!”

Aage Hareide, selecționerul reprezentativei Danemarcei a declarat că fotbalul este nedrept. În opinia sa, selecționata pe care o conduce ar fi fost cea care merita să se califice în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Rusia.

„Kasper a făcut tot ceea ce a putut pentru a ne asigura că vom câştiga meciul, atât în prelungiri cât şi la loviturile de departajare. Însă cei mai buni trei executanţi de penalty-uri din echipa noastră au ratat cu toţii. Îmi pare rău pentru Kasper şi pentru întreaga echipă. Cred că au jucat bine, însă asta se poate întâmpla loviturile de la 11 m, iar aceasta este cruzimea fotbalului. Croaţia este cea mai bună echipă din Europa la jocul pe contraatac. Era important să avem controlul jocului şi cred că am reuşit asta în repriza secundă. Când ne întoarcem la vestiare, continuăm să fim o echipă. Dacă vom putea rămâne puternici, cred că vom fi mai buni la Campionatul European”, a declarat Age Hareide, selecționerul Danemarcei.

Danemarca a părăsit turneul final din Rusia deși portarul lor, Kasper Schmeichel, a reuşit să apere trei penalty-uri, unul dintre ele în prelungiri şi două la loviturile de departajare.

„Pentru noi, este dur. Când vom avea timpul să digerăm acest meci, atunci ne vom da seama că am jucat mai bine decât Croaţia, în special în repriza a doua. Ar fi trebuit să încheiem socotelile în repriza secundă. Eu cred că arbitrul a fost foarte bucuros să acorde acest penalty croaţilor astăzi (duminică). Nu am avut noroc din acest punct de vedere. Dar suntem mândri, pentru că suntem o echipă tânără şi am învăţat din acest rezultat. Vom mai avea situaţii dificile pe viitor, dar va trebui să evităm repetarea unei situaţii similare”, a spus Schmeichel.