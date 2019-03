Abia acum s-a aflat! CRBL a făcut anunțul despre soția lui: “Suntem total opuși“

CRBL și Elena formează un cuplu de mai bine de zece ani și au împreună o fetiță, Alexia, de care sunt tare mândri. Cei doi, ca orice cuplu, au trecut și prin momente mai puțin plăcute, însă au reușit să treacă peste ele și să rămână în continuare o familie foarte frumoasă.

Artistul mărturisește că o relație trebuie să se bazeze în primul rând pe prietenie, comunicare, iar apoi iubire. Deși sunt total opuși, CRBL și Elena se înțeleg foarte bine. „Nu există un secret, e vorba despre „mare atenţie ce alegi când o ceri de soţie”, să fii convins că e doar ea. Înainte de a ajunge la altar trebuie să fiţi cei mai buni prieteni, să ai curajul să-i spui totul, fără pereţi, fără limite. După aceea vorbeşti de căsătorie, o relaţie lungă şi, de ce nu, să te gândeşti să ai un copil împreună. Prietenia înainte de iubire”, a spus CRBL.

„Ea e şefa, eu sunt mâna dreaptă a şefului bucătar. Ţin minte că mi-am cerut repede soţia în căsătorie, să nu mi-o ia altul. Suntem total opuşi, dar, na, minus cu plus se atrag”, a adăugat el.

La vară vor pleca într-o destinație exotică

CRBL i-a pregătit o frumoasă surpriză cu această ocazie, o vacanță exotică, drept luna de miere. „Facem petrecerea în vară. Am făcut toate pregătirile de nuntă într-o lună de zile, nebunesc, dar deosebit. Surpriza pe care am vrut să ți-o comunic este că m-am ocupat, am achitat tot ca să mergem în luna de miere, după 10 ani. E surpriză, nu pot să zic. Nu-i Maldive sau Bora Bora. Pentru Maldive trebuie să facem un împrumut pe scară. Am luat în India pe unde am fost eu pe acolo.”, a povestit CRBL.

Cântărețul nu a dezvăluit destinația aleasă, dar cert este că soția lui așteaptă cu sufletul la gură să plece în luna de miere. „Cred că e Maldive. În sfârșit, după zece ani. Toate petrecerile pe care le-am avut au fost cu tematică, suntem talentați la capitolul ăsta. Suntem oameni și am avut și noi momentele noastre de cumpănă.”, a declarat soția artistului.