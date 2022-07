Abia acum s-a aflat! Drama trăită de Elena Chiriac, înainte de Survivor România 2022: ”Nu voi putea uita vreodată”

Elena Chiriac este o luptătoare, însă puțini sunt cei care știu ce se află în spatele tinerei mereu veselă și ambițioasă. Fosta concurentă de la Survivor România a vorbit despre greutățile pe care le-a întâmpinat în drumul spre glorie.

Într-un moment de sinceritate, Elena Chiriac a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața ei, perioadă care s-a lăsat cu o depresie și cu multe neajunsuri.

Fosta concurentă de la Survivor România s-a mutat în Londra în 2018, an în care, alături de mama ei, a luat-o de la zero:

“A fost foarte greu. Nu voi putea uita vreodată greutățile la care eu și mama am fost supuse. Noi ne-am dorit să o luăm de la zero și am trecut prin toate etapele pentru a ajunge la un trai bun.

Mi-a fost foarte greu să mă adaptez într-un mediu nou, cu oameni complet străini. Am trecut pentru prima oară prin depresie și am învățat să trăiesc cu puțin”, a declarat Elena Chiriac pentru .

Ajunse într-o țară străină, fără rude ori prieteni, cele două au răzbit și au trecut împreună peste toate greutățile, toate pentru un trai mai bun și un viitor strălucit:

”Acum suntem fericite, trăim noi două cu pisica mea, Cassandra, dar până la a fi bine am trecut prin multe furtuni. Mi-am făcut prieteni, dar a durat ceva.

Inițial, mă simțeam mai apropiată de românii pe care îi cunoșteam, eram mai comodă. Ulterior, după ce m-am acomodat mai bine cu limba engleză, am început să fiu mai deschisă”, a mai spus Elena Chiriac.

Elena Chiriac: ”Am fost discriminată și m-a durut foarte tare”

În drumul spre succes, Elena Chiriac a simțit pe propria piele durerea discriminării. ”Faimoasa” de la Survivor România și-a adus aminte ce cel mai dureros episod trăit pe platourile de filmare, acolo unde a primit cea mai importantă lecție de viață:

”Am avut o singură experiență în care am fost discriminată și m-a durut foarte tare. Eram parte dintr-un film în care regizorul s-a comportat urât cu mine. Asta pentru că eram „intrusă în filmul lui în care toți actorii erau britanici.

Am simțit disprețul lui față de mine și nu am putut face nimic în privința asta. De atunci, nu am mai privit pe nimeni diferit, indiferent de naționalitate”, a povestit Elena Chiriac pentru sursa citată.