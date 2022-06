“Don Juan-ul” de la “Survivor recunoaște… a uitat de ”cele lumești” în Dominicană! “De câte ori mâncam de rupeam, poate se ridica noaptea…”

Tiberiu Ștefan Iordache este unul dintre cele mai fresh personaje din showbiz! Dacă numele cu rezonanțe românești nu comunică publicului prea multe, este pentru că așa îl chema pe Tj Miles la naștere. Doar că viața trăită în afara granițelor l-a determinat pe influencer să își se recomande pe numele său de scenă. Acum, face furori în România, mai ales după întoarcerea din Republica Dominicană, unde a câștigat admirația publicului telespectator. „Don Juan-ul” de la „Survivor” a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre controlul instinctelor masculine în junglă, precum și despre ce a însemnat per total experiența show-ului de la Pro TV.

Tj Miles a rezistat în competiția câștigată de Alex Delea nu mai puțin de 18 săptămâni, cel din urmă fiind chiar cel care l-a eliminat pe entertainer. Stilul excentric al lui Miles, dar și spiritul de luptător, au adus „faimosului” nu mai puțin de 36.000 €, dar și planuri serioase de viitor, pentru că fostul concurent de la „Survivor” are planuri mari. Tj Miles vrea să participe acum la „America Express”!

„Instinctul de «băiat» n-a mai fost!”

Deși s-ar fi vehiculat idile între excentricul Tj și Laura Giurcanu sau Alexandra Duli, antreprenorul susține că a uitat complet de instinctele primare, alegând să se concentreze pe aspectele cu adevărat importante. Probele istovitoare, lipsa somnului și carențele de hrană par să fi fost reale impedimente pentru Tj Miles, care nu se putea concentra pe niciuna dintre prezențele feminine din jur.

„Instinctul de «băiat» n-a mai fost! Din cauză că nu aveam energie să mă gândesc la asta. Toată energia mea din corp era pentru supraviețuire. De câte ori aveam o recompensă și mâncam de rupeam, poate se ridica noaptea, nu îmi aduc aminte!

Dar când m-am întors în România, n-am pierdut timpul degeaba și am recuperat timpul pierdut, nu degeaba!

Nici nu mă uitam la fete cum m-aș uita într-un concept normal! Am văzut că foamea și lipsa de mâncare nu te mai fac să te gândești la sex niciodată. Asta a fost o chestie pe care a trebuit să o experimentez. Apreciez mult mai mult sexul acum, apreciez totul. De la sex, mâncare, tot ce am, apreciez, sunt recunoscător!”, ne-a declarat extrem de jovial Tj Miles.

„Vreau să fac «America Express»!”

Tiberiu Ștefan Iordache pare să fi prins gustul aventurii de tip reality și chiar dacă admite că nu i-a fost tocmai ușor să își părăsească zona de confort, Tj Miles se simte pregătit pentru o nouă provocare. Acum își dorește să plece la „America Express”, chiar în următorul sezon.

„Lupta cu mâncarea a fost cel mai greu lucru pentru mine. A meritat totul prin ce am trecut, tot chinul , toată ploaia, tot ce am făcut la «Survivor» a fost «meant to be» și a meritat să o fac. Dacă aș mai face-o încă o dată? Să fiu sincer, nu știu, nu sunt sigur, deja am făcut-o, vreau să fac lucruri noi!

Vreau să fac «America Express» next!” , a mai completat îndrăgitul „faimos”.

