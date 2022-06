Cuplu-surpriză după Survivor! TJ Miles și Xonia, dați în vileag de filmările de pe Pro TV

În data de 31 mai 2022 a avut loc Marea Finală „Survivor România” de la Pro TV. Foștii concurenți ai show-ului au revenit în Republica Dominicană pentru a-și susține favoriții. Printre aceștia s-au numărat și TJ Miles și Xonia. Cei doi, însă, ar forma un cuplu, după emisiune, fiind dați în vileag de filmările de la Pro TV.

Marți seară, TJ Miles si Xonia au fost prezenți pentru a-și susține foștii colegi în marea finală Survivor România 2022. Au venit cu alt look, unul complet diferit de cel „sălbatic” afișat de cei doi în perioada în care erau concurenți în reality show-ul din Republica Dominicană. Evident, au venit și cu o mare surpriză: Se pare ca s-au cuplat! Sau asta cel puțin reiese din filmările postului Pro TV, cei doi fiind îmbrățișați și comportându-se ca doi îndrăgostiți.

Însă, se pare că, totuși, relația s-ar fi înfiripat chiar din această iarnă, când Xonia și TJ Miles se aflau în avion, în drum spre Republica Dominicană.

După ce Andreea Tonciu a fost eliminată din competiție, a sugerat în emisiunea lui Cătălin Măruță faptul că cei doi ar forma un cuplu, spunând: ”Vi se pare normal că Xonia să se urce pe TJ Miles să îi facă masaj în fiecare seară? În avion el ținea mâna peste ea”.

După declarațiile făcute de Andreea Tonciu, Xonia a dorit să dezvăluie cum au stat, de fapt, lucrurile la momentul respectiv.

„M-a amuzat mult ce a spus Andreea, eu sunt o femeie singură și asumată. Nu am de ce să dau cuiva explicații, nu am de ce să mint. Nu e nimic între mine și TJ Miles.

Dacă era, aș fi zis. Ceea ce nu s-a arătat și vreau să discut e că mâinile lui TJ ar fi fost între picioarele mele. Nu au picat mâinile, sunt la vedere. Eram în drum spre Survivor și dormea, e greu să dormi în avion. Este o mare exagerare (n.r. că a stat peste TJ Miles în Dominicană). Mi s-a părut funny.

El a fost accidentat și i-am făcut un masaj, erotic, cum spune Andreea. Și-a dorit și ea apoi și i-am făcut și ei. I-a plăcut mult. În plus, a vrut și Roxana Ciuhulescu, dar nu am apucat să îi fac și ei. Fotografia a fost făcută de Andreea, cel mai probabil, i s-a părut că dormim drăguț.

Suntem doi colegi, nu s-a întâmplat nimic între noi. Dacă o poză înseamnă că e mai mult între doi oameni… Ce înseamnă când Otilia doarme în brațele lui TJ Miles, în junglă? Ea este și logodită…

Cine va fi cu mine va avea parte de masaj. Doar iubitul meu va primi unul gratuit. Momentan nu sunt într-o relație, am luat o pauză. S-a bucurat că am participat la Survivor, mi-ar fi plăcut să am un mesaj din partea lui. Ne-am despărțit înainte de emisiune, suntem foarte buni prieteni.

Nu-l cunosc foarte bine pe TJ Miles, dar consider că e deosebit. Am avut multe lucruri în comun, avem anumite principii sau valori în viață”, a spus Xonia în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Alex Delea a câștigat „Survivor România”

Alexandru Delea este marele câştigător de la Survivor România 2022, emisiunea difuzată la Pro TV. A reușit să câștige trofeul și cei 100.000 de euro.

Doar doi concurenți mai rămăseseră să fie „adjudecați” de cei de acasă, la momentul respectiv: Elena Chiriac și Alex Delea. Însă, unul singur a reușit să învingă. Alături de finaliștii de la Survivor s-au aflat și foștii concurenți. Aceștia s-au întors în Republica Dominicană pentru a-i susține pe cei favoriți.

