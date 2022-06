S-a aflat! Motivul pentru care Laura Giurcanu nu a fost prezentă la finala Survivor România 2022

Laura Giurcanu (25 de ani) a dezvăluit care a fost motivul pentru care nu a venit în mare finală de la Survivor România 2022. Modelul internațional le-a spus fanilor săi de ce nu a mers să-și vadă foștii colegi în Republica Dominicană.

Laura Giurcanu a fost concurentă la Survivor România 2022 până la data de 5 aprilie, când s-a decis eliminarea sa din echipa Faimoșilor și din emisiunea PRO TV. Pe parcursul competiției, s-a împrietenit cu colegii săi, mai ales cu finaliștii, dar nu a venit să îi vadă în ultima ediție.

După cum fanii și-ar fi dorit să o vadă din nou pe micile ecrane, la finala de la Survivor, au întrebat-o care a fost motivul pentru care nu s-a prezentat. Blondina le-a dezvăluit că a avut anumite probleme personale care nu i-au permis să plece din București în Republica Dominicană.

„Felicitări vouă, sunt sigură că a fost experiența vieții. Din cauza unor probleme personale, nu am putut participa la finală, fiind în București. Mulțumesc pentru întrebări și griji, sunt bine”, a scris Laura Giurcanu pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: „Laura non c’e!”, nu i-a fost alături Elenei Chiriac! De ce a lipsit Laura Giurcanu de la finala Survivor România 2022. Culmea, se afla în Republica Dominicană)

Ce le-a mărturisit Laura Giurcanu finaliștilor de la Survivor România: „Tu și Elena ați fost..”

Chiar dacă nu a putut veni la finala Survivor, Laura Giurcanu și-a împărtășit gândurile pe rețelele de socializare.

„Elena chiar mi-a fost ca o soră acolo și mă bucur că am apucat să descopăr ce om frumos e, cel mai mult îmi plăcea la ea cât de onestă e. Am râs mult. Iar Alex Delea a fost cel care, după unificare, ne-a sărit în ajutor de fiecare dată, cu orice, ne-a făcut chiar și un cuțit cu care să curățăm cocos cadou. Ne ajuta la foc, împărțea cu noi de fiecare dată, era bun, altruist și sincer (…) Felicitări Alex Delea pentru marele premiu, îl meriți din plin cu siguranță. Tu și Elena ați fost favoriții mei la individuale, mă bucur maxim pentru finala asta. Elena, you rock, girl!!! Știu cât de greu ți-a fost și chiar ești o inspirație”, a spus Laura Giurcanu. (CITEȘTE ȘI: Câţi bani a luat Laura Giurcanu de la Pro TV pentru Survivor România? Ce va face cu ei)