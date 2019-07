Abia acum s-a aflat! Filmul după care s-a inspirat Gheorghe Dincă. Criminalul din Caracal a acționat identic ca Edmund Kemper

Tragedia națională provocată de criminalul Gheorghe Dincă se adâncește tot mai mult, pentru că de la o oră la alta sunt făcute publice noi informații cutremurătoare. Recent s-a aflat filmul după care s-a inspirat criminalul din Caracal, despre care vecinii au spus încă din ziua în care a fost încătușat că este obsedat de peliculele de groază. Monstrul cu privire rece a acționat identic ca Edmund Kemper, care se numără printre cei mai periculoși criminali în serie ai secolului XX.

Filmul după care s-a inspirat Gheorghe Dincă

În vârstă de 66 de ani, Gheorghe Dincă a acționat la fel ca asasinul în serie Edmund Kemper, după care scenariștii au realizat mai multe filme, însă “The Silence of the Lambs/Tăcerea Mieilor” (1991) și “Mindhunter” (2017) sunt două dintre cele mai cunoscute. Cea din urmă peliculă rulează pe platforma Netflix, deci este urmărită și în România. În serialul american regizat de Joe Penhal, Kemper este interpretat de actorul Cameron Britton. Un aspect foarte important care este prezentat într-unul dintre episoade are legătură cu originea Unității de Știință Comportamentală a FBI-ului. Cu alte cuvinte, doi agenți FBI dezvoltă criminalistica prin abordarea de tip psihologic a crimei și prin apropierea neliniștitoare de adevărații monștri; au folosit informațiile obținute de la asasinii în serie pentru rezolvarea crimelor speciale.

Totodată, americanul Edmund Kemper l-a inspirat pe scriitorul Thomas Harris pentru a crea personajul Buffalo Bill din romanul “The Silence of the Lambs/Tăcerea Mieilor”, care a apărut în 1988 și care a fost ecranizat în 1991, în regia lui Jonathan Demme, fiind unul dintre cele mai urmărite lungmetraje din istoria cinematografiei.

Gheorghe Dincă și Edmund Kemper au acționat la fel

Între Gheorghe Dincă și Edmund Kemper găsim mai multe asemănări: sunt bărbați robuști, cu forță și au un comportament deviant. În timp ce monstrul din Caracal a avut o copilărie traumatizantă, asistând la episoadele în care tatăl său ucidea cai și câini bolnavi, criminalul în serie din America a fost un copil diabolic. La vârsta de 15 ani, el și-a împușcat mortal bunicii. Potrivit presei de peste hotare, acesta a plănuit dublul omor o bună perioadă și a mărturisit când a fost prins că nu își regretă fapta. A fost internat într-un centru de detenție pentru minori, unde s-a stabilit că suferea de o formă gravă de paranoia.

Ulterior, Edmund Kemper a fost trimis într-un spital, unde, câțiva ani, a încercat să-i convingă pe medici că și-a revenit. După 5 ani, el a fost eliberat și pus sub supraveghere judiciară. Ajuns în libertate, asasinul a ucis din nou după un plan abominabil. Opt femei a ucis de-a lungul a cinci ani, iar printre victime se numără și mama sa și o prietenă de-a ei. La fel ca Gheorghe Dincă, criminalul american răpea tinere care făceau autostopul în anii ’70, în zona Santa Cruz, California. După ce se urcau în camionetă, el le sechestra și le ducea într-un loc unde nimeni nu putea să-i descopere atrocitățile la care le supunea. După ce le viola, Edmund Kemper le omora și le tranșa. Potrivit anchetatorilor, pe unele dintre victime, călăul le viola chiar și după ce le curma viața. Ulterior, el le decapita, le tranșa, le punea în pungi de plastic și le arunca în anumite zone ca să nu fie prins.

Edmund Kemper s-a predat polișțiștilor americani la câteva zile după ce și-a ucis mama și una dintre prietenele ei. În noiembrie 1973, el a fost găsit vinovat cu 8 capete de acuzare de crimă. El a cerut pedeapsa cu moartea, dar a primit opt sentințe pe viață. În prezent, criminalul în serie are 70 de ani și se află într-o închisoare din California.