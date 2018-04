Raluka și colega ei de breaslă, Ana Baniciu, sunt fericitele câștigătoare ale emisiunii ”Asia Express”, dar și premiului în valoare de 30.000 de euro. Roșcata a povestit pentru viva.ro că a întâmpinat multe probleme în Asia, inclusiv de sănătate, fiind nevoie de intervenția medicilor.

Abia acum a ieşit la iveală faptul că Raluka a avut complicaţii la rinichi, dar a reușit să le stăpânească. Se pare că această problemă o are de mai mult timp și nu a reușit să o vindece în totalitate.

„Nici nu s-a spus la televizor despre asta, eu eram fericită că nu s-a aflat. Ideea este că eu am avut probleme cu rinichii de mai mult timp. În fine…o să o rezolv la un moment dat. Am făcut un tratament, am avut nişte probleme destul de grave. Acolo din când în când mă mai blocam. Simţeam că mi se blochează rinichiul şi nu puteam să mă mai mişc. Era o durere d-asta…aveai o gheară care se prindea acolo. (…) De fiecare dată când aveam un moment d-asta, eu mă ascundeam de ea”, a declarat Raluka.

Cât au câștigat, de fapt, Raluka și Ana Baniciu și ce vor să facă cu banii

Din câștigul de 30.000 de euro pe care l-au luat de la Asia Express, statul român își reține 16%, ceea ce înseamnă 4.800 de euro. Astfel, cele două au împărțit câștigul rămas la 25.200 de euro. Fiecare dintre ele a luat 12.600 euro, după reținerea taxelor și împărțirea sumei la doi. Întrebate ce vor să facă cu banii, Raluka și Ana Baniciu au mărturisit că vor să își cumpere ampartamente în același bloc. Cele două își doresc să fie vecine.

„Noi în mare ne-am gândit să ne luăm apartament în același bloc, vom fi vecine, practic! Eu cu o parte din bani vreau să renovez și casa părinților mei, pentru că i-am mutat de curând lângă București. Noi suntem din Deva”, a mărturisit Raluka.

„Banii practic îi vom investi în noi. Oricum, pentru noi banii nu au fost niciodată miza de la Asia Express”, a adăugat Ana Baniciu.