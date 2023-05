Abonații Digi s-au trezit că nu mai pot să vadă acest post tv. RCS-RDS l-a scos din grilă și a oferit explicația

Digi RCS-RDS a stârnit revoltă în rândul abonaţilor din cauza unor decizii luate recent. Se pare că un program a fost eliminat din grilă, iar acum, cei care doresc să îl urmărească, sunt nevoiţi să plătească un cost suplimentar.

Decizia pe care a luat-o compania nu a fost înţeleasă de abonaţi în primul rând pentru că aceştia au încheiat un contract cu un număr de programe, iar recent, au observat că unele nu mai sunt diponibile. Mai mult decât atât, românii s-au plâns şi de faptul că nu au primit o notificare înainte ca aceste schimbări să aibă loc.

Abonaţii au dorit să afle motivul acestei decizii, astfel au mers la punctele de lucru Digi pentru a solicita explicații.

Reprezentanţii companiei i-au informat că pentru a accesa anumite programe trebuie să plătească un cost suplimentar.

Explicaţiile nu i-au mulţumit deloc pe abonaţi. Aceştia consideră că Digi trebuia să respecte contractul încheiat, fără să îi supună unor modificări ale grilei de programe.

„Da, am pățit cu un anumit program pe care îl urmăresc, Film Now. S-a modificat ordinea grilei de programe, iar Film Now a fost scos. Am sunat la ei să văd dacă este vreo problemă, iar ei m-au înștiințat că trebuie să plătesc în plus pentru a beneficia în continuare de acest post”, declară Alexandra M., un abonat Digi din zona Iașului.

Abonații sunt dezamăgiți că operatorul tv nu i-a anunțat în prealabil de schimbări.

„Mi s-a întâmplat și mie când s-a modificat ordinea programelor tv. Unele posturi au fost scoase din grilă, cu toate că sunt în perioadă contractuală. Nu am fost anunțată de această modificare sau că unele posturi vor fi scoase. Au schimbat regulile în timpul jocului. Rușine”, declară un alt localnic din Iași, nemulțumit de serviciile Digi.

Nu plătiți facturile false primite pe e-mail, în numele RCS RDS

În momentul în care un client primește un e-mail în numele RCS RDS, trebuie să se asigure că vine din partea companiei. Mai nou, există tentativa de fraudă prin care atacatorul cibernetic transmite un e-mail fals, care pare tras la indigo cu unul real. În realitate, este o capcană pentru abonați. E-mail-ul conține un link, iar hackerii îi îndrumă pe clienți să îl acceseze. Se va deschide o nouă pagină unde sunt solicitate datele de card. În acest mod, abonații se pot trezi fără bani în conturi.

Despre această tentativă de fraudă a oferit mai multe explicații Mihai Ion Aurelian, specialist în securitate cibernetică. Digi este „subiectul – țintă”, iar hackerii trimit notificări de plată false. Când abonatul accesează e-mail-ul și, implicit, link-ul, va fi redirecționat către un site clonat (site-ul companiei de telecomunicații).

„Este o tentativă nouă de fraudă, nouă, în sensul în care targetează subiectul, de data aceasta DIGI, și clienții companiei DIGI, impersonând societatea, folosindu-se de imaginea vizuală și transmit notificări de plată. Astfel, clonează site-ul companiei și solicită clienților să facă tranzacții sau să introducă datele de card, în vederea achitării serviciilor de care beneficiază”, a explicat specialistul.