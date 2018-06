Accident teribil la Voivodeni! Un bărbat de 40 de ani a murit încarcerat între fiarele contorsionate

Un accident teribil a indoliat o familie din Ineu, judetul Arad. Cosmin Mot, un barbat de 40 de ani, tatal unui copil, a murit la Voivodeni intre fiarele contorsionate ale masinii.

Pe drumul Arad-Moneasa joi s-a produs o tragedie cand masina pe care o conducea Cosmin Mot si un microbuz s-au lovit violent. Barbatul in varsta de 40 de ani care conducea autoturismul a ramas incarcerat intre fiarele contorsionate in urma impactului si a fost scos de echipajul de descarcerare ISU, insa medicii nu au mai putut sa faca nimic pentru a ii salva viata, conform stirilekanald.ro.

Moartea lui Cosmin Mot a indoliat intreaga comunitate din Ineu, localitatea in care barbatul traia impreuna cu familia lui, iar primarul localitatii, Calin Abrudan a publicat mesajul lui de condoleante, sotia decedatului fiind o angajata a primariei.

„In urma unui tragic accident de circulatie care s-a petrecut astazi la Voivodeni, s-a stins sotul colegei noastre Simona Mot, ineuanul Mot Cosmin. Din pacate in acesta saptamana, este a doua tragedie care loveste comunitatea ineuana… In aceste momente grele, transmitem Sincere Condoleante colegei noastre, familiei si tuturor celor care l-au cunoscut! Dumnezeu sa il odihneasca in pace!„, a fost mesajul publicat de primarul localitatii Ineu, Calin Abrudan, pe o retea de socializare.