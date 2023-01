Accident tragic petrecut în Complexul Energetic Oltenia. Trei persoane și-au pierdut viața

În urma accidentului produs marți la Complexul Energetic Oltenia, trei persoane au murit și alte 12 au fost rănite. Mașina care îi transporta pe muncitori s-a răsturnat în cariera minieră. În momentul în care mașina trebuia să treacă peste un pod, a căzut în gol de la înălțimea de trei metri.

Tragicul eveniment s-a întâmplat în jurul orei 13:00. Mai mulți muncitori ai Complexului Energetic Oltenia s-ar fi urcat în utilajul de transport marfă, pentru a ajunge la sediul complexului. Într-o fracțiune de secundă, utilajul a trecut peste un pod, moment în care a rămas fără frâne, a pierdut direcția și s-a răsturnat peste transportator, informează Antena 3 CNN.

Unul dintre muncitorii decedați se căsătorise recent și urma să devină tată

Dragoș Pîrjol avea 29 de ani și era unul dintre angajații Complexului Energetic Oltenia. Bărbatul lucra acolo de o perioadă de 3 luni de zile. El este unul dintre cei 3 oameni care eu murit. Recent, Dragoș se căsătorise cu femeia alături de care urma să își întemeieze o familie. Soția lui era însărcinată și Dragoș Pîrjol urma să devină tată. De asemenea, el a lucrat în trecut pe TIR.

În prezent, cei zece muncitori care au fost răniți în urma accidentului de la Complexul Energetic Oltenia se află acum în stare stabilă.

Mai mult decât atât, ministrul Energiei a solicitat ca cei trei directori de la Cariera Jliț Sud să fie demiși, decizie venită în urma tragicului accident în care trei persoane și-au pierdut viața.

De asemenea, el a mers în Cariera Șliț Sud, pentru a sta de vorbă cu angajații și reprezentanții unității.

„Am avut o discuţie cu şeful de tură, am primit informaţii despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Am avut o discuţie şi cu directorul sucursalei miniere. Am vorbit deja cu şeful Corpului de Control al Ministerului Energiei şi o comisie va veni la CE Oltenia pentru evaluarea stadiului securităţii în muncă”, a declarat ministrul, potrivit informațiilor apărute în presă.

„Am solicitat deja de urgenţă schimbarea din funcţie a directorului sucursalei miniere, a directorului exploatării şi a şefului Carierei pentru că asemenea tragedii nu trebuie să se mai întâmple. Nu s-a putut intra acolo, era noapte. Am discutat cu minerii, dar prefer să păstrez discuţiile confidenţiale”, a adăugat Popescu.