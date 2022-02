Accidentare la Survivor România. Războinica Ramona Crăciunescu a izbucnit în lacrimi, la jocul de recompensă

Situație neprevăzută în lupta pentru recompensă la ”Survivor România”. ”Războinica” Ramona Crăciun s-a accidentat destul de grav și a avut nevoie de consultul medicului, după ce s-a prăbușit la sol de durere.

Accidentare la ”Survivor România”. Ediția de duminică, 13 februarie 2022, a venit cu o nouă provocare pentru ”Faimoși” și ”Războinici”. Lupa pentru recompensă le-a dat bătăi de cap concurenților, iar Ramona Crăciun a fost cea care a întâmpinat probleme pe traseu.

”Războinica” a luptat până în ultimul moment împotriva nou-venitei din echipa ”Faimoșilor”, Natalia Duminică și a câștigat punctul, însă la scurt timp a izbucnit în lacrimi din cauza unei accidentări. Este dusă pe brațe de colegi în tribună, acolo unde, cu lacrimi în ochi, primește consult din partea medicului.

Marian Drăgulescu, noul concurent de la ”Survivor România”

Așa cum a anunțat, în ediția de duminică, 13 februarie 2022, gazda emisiunii, Daniel Pavel, le-a urat ”bun venit” celor patru concurenți sosiți pe insula din Republica Dominicană.

Marele campion Marian Drăgulescu a intrat în echipa ”Faimoșilor” alături de Natalia Duminică:

”Fost gimnast de performanță, actualmente antrenor de gimnastică. Am venit să ajut echipa ”Faimoșilor”, am acceptat pentru că va fi o experienta ”once in a lifetime”, sper să ne bucurăm la maxim de ea”, a fost prezentarea gimnastului Marian Dărgulescu.

Natalina Duminică, dansatoare și artistă de balet a mărturisit că: ”Am venit aici ca să dau forță echipei Faimoșilor”.

În chipa ”Răzoinicilor” s-au alăturat Oana Ciocan și Doru Răduță:

”Am 24 de ani și am venit pentru că e genul meu de competiție, îmi place să lupt, îmi place să câștig, e un show plin de adrenalină”, a spus Oana Ciocan, după ce a fost întâmpinată de colegii din echipa ”Războinicilor”.

Doru Răduță este amator de senzații tari și a declarat că: ”Am 31 de ani, sunt amator de senzații tari, îmi place tot ce înseamnă adrenalină, de aceea sunt aici”.

