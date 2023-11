Această specie de animal era considerată dispărută de 60 de ani. Tocmai a fost fotografiată în Indonezia

O specie de animal considerată dispărută de 60 de ani tocmai a fost fotografiată în Indonezia. Imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere amplasată în Munţii Cyclops. Oamenii de știință au rămas uimiți!

O echipă de cercetători de la Universitatea Oxford din Marea Britanie au plecat în Indonezia pentru o expediție de patru săptămâni. Din dorința de a observa fauna ce se regăsește în Munții Cyclops, experții au amplasat o cameră de vederi, care a surprins și fotografia cu animalul rar. Imaginile au fost realizate chiar în ultima zi a călătoriei.

Citește și: RASELE DE CÂINI CARE AU FOST CELE MAI ABANDONATE DE PROPRIETARI. CLASAMENTUL TRIST FĂCUT ÎN MAREA BRITANIE

Se credea că animalul a dispărut în urmă cu 60 de ani

Biologul James Kemton a observat imaginea cu echidna cu cioc lung, a cărei prezență a fost înregistrată ultima dată în urmă cu 60 de ani. Atunci când a coborât din munți, cercetătorul a observat cum animalul se plimbă prin tufișuri. Echipa de la Universitatea Oxford plecase într-o expediție de patru săptămâni destinată observării faunei, iar specia de animal dispărută a fost observată în ultima zi a călătoriei. James Kemton a descris momentul în care a observat echidna.

„A fost un mare sentiment de euforie, dar și de ușurare, după ce am petrecut atât de mult timp pe teren, fără nicio recompensă, până în ultima zi.

Am strigat la colegii mei care mai rămăseseră și am spus: «Am găsit-o, am găsit-o!» Am fugit de la birou în sufragerie și i-am îmbrățișat.”, a declarat biologul, potrivit Reuters.

Animalul a fost denumit după o creatură mitologică greacă, despre care se știa că este jumătate femeie și jumătate șarpe.

De ce este un animal special

Echidna a mai fost văzută o singură dată, în anul 1961 de către un biolog olandez. Ea s-a separat de restul mamiferelor în urmă cu 200 de ani, motiv pentru care este considerată o specie diferită.

„Motivul pentru care echidna pare atât de diferită de alte mamifere este că face parte din ordinul monotremelor, un grup care depune ouă și care s-a separat de restul arborelui mamiferelor în urmă cu aproximativ 200 de milioane de ani.”, a spus Kempton.

Citește și: 3000 DE EURO PE LUNĂ DE FAMILIE DACĂ VREI SĂ TE FACI CÂRCIUMAR ÎN ITALIA. ȚI SE CAUTĂ ȘI LOCUINȚĂ, CUM S-A AJUNS LA ACEASTĂ OFERTĂ

Echipa de cercetători a descris animalul, denumit științific Tachyglossus aculeatus, ca fiind o viețuitoare timidă și nocturnă. Echidna trăiește în vizuini și nu este ușor de găsit.