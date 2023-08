Acest american a trăit surpriza vieții, după ce a comandat un Uber în București. Ce a găsit în mașină

Un tânăr din Statele Unite ale Americii a avut parte de o surpriză frumoasă atunci când a venit în București. Bărbatul a luat un Uber pentru a se deplasa cu ușurință la destinația mult dorită, însă nu se aștepta că va trece printr-o astfel de experiență. A rămas plăcut surprins de gestul șoferului, așa că a ținut să povestească întreaga întâmplare pe TikTok.

Un tânăr american a ajuns în România, așa că a luat un Uber, nevoit fiind să ajungă într-o destinație anume. Mașina comandată a venit, s-a urcat în ea și a pornit la drum fără să se aștepte la ce avea să urmeze. Bărbatul a rămas plăcut surprins să vadă cât de amabil este conducătorul auto, dar și cât de curată este mașina cu care se deplasa. Surprizele nu s-au oprit aici!

Clientul avea mai multe lucruri puse la dispoziție, printre care apă plată, cola, bomboane și chiar diverse jocuri ale copilăriei. N-a putut să țină această întâmplare doar pentru el, așa că a filmat o parte din cursă și a postat-o pe TikTok, unde a devenit virală.

„Cine a zis că mașinile de Uber în România nu sunt bune?”, a spus clientul. „Este pentru prima dată în viața mea când văd așa ceva”, a mai adăugat acesta.

„Ai auzit muzica la fel cum e într-un Spa?! Nu am adăugat-o în videoclip. Am ascultat-o în mașină. GRATUIT. Diferite tipuri de ciocolată, jocuri, purificatoare de aer, controlul umidității… Putem să-i dăm omului UBER-ul anului?! Ok! Nu am cum să părăsesc această țară și bunătatea și generozitatea ei. O să cumpăr un teren, o să găsesc o nevastă, o să deschid o afacere (nu știu încă ce să vând) și nu o să mai plec niciodată din România”, a mai scris acesta.

Postarea lui a stârnit numeroasă reacții

Așa cum era de așteptat, după ce videoclipul lui a devenit viral pe TikTok, foarte mulți români și-au dat cu părerea despre experiența străinului în Capitală.

„Obișnuiam să fac la fel pe bolt până am văzut că oamenii nu merită nimic. Prea puțini apreciază, au curse de 10 lei și pretenții de milioane”, a comentat cineva.

„Pff, ne miram și noi ăștia din România, probabil ala e uber lux sau ceva”, a fost alt comentariu.

„12 lei apa la terasă, 10 lei cursa cu taxiul, ciocolată, apă și suc incluse”, a mai scris o persoană.

„Bun pe 16 lei bei, mănânci și te duci și acasă”, a fost alt mesaj.

„Cel mai tare, te simți minunat în mașină la omul acesta, jur. Acum 3 ani am venit din București, acasă la Mureș cu el, e cel mai tare îl recomand”, a scris o tânără.