Acest bărbat a vândut tot ce are și a și-a pus toți banii pe „roșu”, la ruletă. Ireal ce a urmat

Povestea impresionantă a bărbatului care a vândut tot pentru a juca banii la ruletă a făcut înconjurul lumii. Omul a decis să își asume riscul vieții lui și a pus tot ce avea pe „roșu”. Este ireal ce a urmat după aceea.

Citește și: A IEȘIT SĂ CUMPERE GOGOȘI ȘI A CÂȘTIGAT 100.000 DE DOLARI. VIAȚA UNEI FEMEI DIN SUA S-A SCHIMBAT ÎNTR-O SINGURĂ SECUNDĂ

Ashley Revell, un bărbat din Londra, a vândut tot cea avea, inclusiv casa și hainele, pentru a paria la ruletă. Bărbatul a adunat suma de 76.840 de lire sterline și, fără să stea pe gânduri, s-a îndreptat către Plaza Hotel & Casino, Las Vegas. Întâmplarea a fost filmată și difuzată la Sky One, în cadrul unui reality show, numit Double or Nothing.

„M-am rugat să vină în roșu. Înainte să mă urc la volan, mă gândeam să pun pe negru. Apoi, când tipul a învârtit mingea, toți telespectatorii au spus că ar trebui să pun pe roșu. Așa că deodată am pus totul pe roșu.”, a spus Ashley pentru CNN.

Ce s-a întâmplat după ce bărbatul a pariat toți banii la ruletă

Ziua aceea a fost una extrem de norocoasă pentru londonez. A pariat, mergând pe premisa totul sau nimic, și a câștigat! Bărbatul a fost inspirat să asculte de telespectatori și a pus tot ce avea pe roșu. Astfel și-a sublat banii, câștigând 153.680 de lire sterline.

Întâmplarea a avut loc în 2004, atunci când Ashley Revell avea 32 de ani. Totuși, povestea lui nu s-a terminat atunci! Când s-a văzut cu suma impresionantă de bani, a luat decizia de a pleca într-o călătorie, cu motocicleta, prin Europa. Astfel el și-a întâlnit dragostea. Ulterior, s-a și căsătorit cu femeia respectivă.

Norocul l-a însoțit pe londonez și mai departe. În 2018, a mers să caute diverse lucruri cu un detector de metale și a descoperit un tezaur. Pe moment nu și-a dat seama. A plecat să se întâlnească, apoi, cu membrii unui grup de oameni interesați de astfel de căutări, Medway History Finders.

Ashley le-a arătat tot ce a găsise în ziua aceea, în apropierea casei lui, iar președintele clubului a observat un obiect interesant. Au mers împreună în locul în care găsise „rămășițele” și au descoperit mai multe obiecte rare care datau din anii 900 – 800 Î.Hr.

Citește și: S-A ÎMBOGĂȚIT DUPĂ CE A LUAT O BUCĂȚICĂ DE STICLĂ DREPT AMINTIRE, DIN PARC. „CHIAR NU ȘTIAM DESPRE CE E VORBA”