Acest îngeraș de 3 ani avea dureri îngrozitoare de stomac, dar medicii îl trimiteau de fiecare dată acasă, pe motiv că are artrită și este constipat! Părinții au fost șocați când au primit rezultatele analizelor

Ignoranța unor medici, care l-au tratat superficial pe Ryder Grace ar putea să-l coste pe micuț propria viață. Mama lui a povestit în cadrul unui interviu emoționant că doctorii care s-au ocupat de el i-au spus de fiecare dată că acesta „are doar un virus, să-l ia acasă și să îi dea un calmant” pentru durerile de stomac pe care acesta le acuza. Vâzând că fiul ei plânge încontinuu din cauza durerilor insuportabile, l-a dus la alți specialiști care au rămas șocați și ei de rezultatul primit în urma analizelor.

A fost o misiune extrem de complicată pentru medici să-i spună Katherinei Grace că băiețelul are „fiecare părticică” din corp măcinată de cancer, iar în stomac, acesta avea chiar și o tumoră de șase centimetri. În timp ce Ryder Grace era chinuit de boala mortală, primii doctori îi spuneau mamei sale că are artrită și este constipat. În prezent, îngerașul de trei ani mai are puțin și termină ședințele de chimioterapie și radioterapie, care l-au transformat total. Totodată, el urmează și un regim pentru imunitate care are menirea să-l scape de cancer. Totuși, posibilitatea să se îmbolnăvească din nou este mare. Șansele de supraviețuire în cazul în care cancerul recidivează la copii sunt foarte mici.

Cu toate că sunt conștienți că fiul lor se luptă cu o boală care a ucis miliarde de oameni, părinții săi speră într-o minune. Katherine Grace a făcut publice mai multe poze cu băiețelul ei de trei ani în timp ce stă în salon, pentru ca și alți oameni să învețe din experiența lor. Internauții le-au trimit o mulțime de mesaje de încurajare.

În prezent mama lui încearcă să strângă 300.000 de dolari ca să-l ducă în America și să-i facă un vaccin, care are menirea să ajute corpul micuțului să lupte singur cu cancerul, potrivit Daily Mail.