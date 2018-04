Acționarii FC Botoșani, fericiți după victoria din Banat: „Dacă am fi pierdut, ar fi fost speculații!”

Acționarii FC Botoșani au declarat că sunt fericiți pentru victoria din Banat deoarece rezultatul a pus capăt eventualelor sspeculații care s-ar fi făcut în cazul în care moldovenii ar fi pierdut acest meci, speculații alimentate de prietenia pe care îi leagă pe acționari de Leo Grozavu.

Cornel Șfaițer, președintele FC Botoșani, a declarat că victoria pe care elevii lui Costel Enache a obținut-o la Timișoara era foarte importantă pentru a evita discuțiile și speculațiile care apar frecvent în fotbalul românesc.

„Sunt trei puncte importante, ne-am consolidat poziția a doua în play-out. Important este că nu avem emoții. Bine că nu am pierdut pentru că ar fi fost speculații, că am jucat cu rezervele… Ne-a ieșit la Timișoara și sperăm să ne iasă și la Craiova. Până acum am scos doar echipe echipe de play-off”, a declarat Cornel Șfaițer, președintele FC Botoșani.

La rândul său, Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani a declarat că victoria pe care echipa pregătită de Costel Enache a obținut-o la Timișoara este foarte importantă în perspectiva confruntării de joi din turul semifinalelor Cupei României cu CSU Craiova.

„Bine că am câștigat! E bine pentru moralul jucătorilor. Avem 28 de puncte, ne mai trebuie vreo șase și nu mai avem treabă cu retrogradarea. E bine ca iubitorii fotbalului să înțeleagă că am făcut un progres și că suntem o echipă de Liga I care nu are emoții la retrogradare. Dacă ne vom mobiliza joi la Craiova și nu vom lua bătaie, chiar poate fi un eveniment frumos la returul de la Botoșani. Sper să ne ajute Dumnezeu să facem o figură bună la Craiova”, a declarat Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani.

Înfrângerea suferită împotriva fostei formații i-a fost fatală lui Leo Grozzavu care a fost demis de la cârma lui ACS Poli Timișoara.