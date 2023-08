Actorul adorat de milioane de românce are cancer! Dezvăluirea dureroasă făcută de cel mai important personaj masculin din celebrul serial Tânăr și neliniștit

Eric Braeden, actorul celebru din Tânăr și neliniștit, a primit o veste cruntă! Starul de la Hollywood, în vârstă de 82 de ani, le-a dezvăluit fanilor săi că suferă de o boală cumplită. El duce o luptă grea împotriva cancerului și urmează un tratament pentru a se putea vindeca. Cum a aflat vestea dureroasă?

Starul din Tânăr și neliniștit le-a dat o veste foarte tristă milioanelor de fani care-l urmăresc în mediul online. Eric Braeden, în vârstă de 82 de ani, este diagnosticat cu o boală cumplită: cancer. După mai multe investigații făcute, vedeta de la Hollywood a descoperit că are probleme cu prostata, iar mai apoi medicul i-a dat verdictul crunt. El se recupera în urma unei operații suferite la genunchi, când a primit o nouă lovitură.

„Urăsc să fiu atât de personal, dar cred că acest lucru ar putea fi bun pentru unii băieți mai în vârstă care ar putea sau nu să asculte acest lucru”, a ținut să spună actorul, care în prezent urmează un tratament de imunoterapie, scrie People.

Cum a aflat Eric Braeden că are cancer

Celulele canceroase au fost descoperite în apropierea vezicii, după ce actorul făcuse o vizită la un medic specialist. Eric Braeden a fost supus unor investigații, ca mai apoi să primească diagnosticul dur, și anume cancer. Acum, urmează un tratament de imunoterapie de șase săptămâni, așa cum a mărturisit chiar el.

„Am învățat acum să-mi ascult mai mult corpul și să nu mă dau peste cap. Așa că, dacă m-ați văzut puțin cam slăbit, da, am fost, dar voi scăpa de asta. Nenorocitul ăsta nu mă va prinde pe mine, ci eu o voi face. Voi fi din nou în formă maximă în curând”, a continuat el.

Actorul susține că-și va continua cariera, în ciuda bolii. „Așa că în această situație mă aflu acum”, a adăugat acesta.

„Îmi place să joc teatru. Îi distrez pe oameni. Îmi place sprijinul vostru. Așa că, ori de câte ori aveți pe cineva în familie care trece prin asta, susțineți-l. Se poate rezolva. În zilele noastre, există atât de multe progrese în tratamentul cancerului, încât poți supraviețui”, a conchis starul de la Hollywood.

Eric Braeden a devenit celebru în toată lumea, după succesul de care s-a bucurat datorită personajului său, Victor Newman din telenovela CBS, The Young and the Restless, (Tânăr și neliniștit) pentru care a câștigat un premiu Emmy. Starul a jucat acest rol timp de peste 40 de ani. Serialul Tânăr și neliniștit a apărut pe micile ecrane, la Pro TV, mai bine de două decenii. Româncele îl adorau pe actorul Eric Braeden pentru rolul principal din producția americană.