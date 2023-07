Fosta soție a lui Elon Musk s-a logodit cu un actor celebru. Reacția neașteptată a miliardarului

Talulah Riley (37 de ani), fosta soție a lui Elon Musk (52 de ani), și-a anunțat, pe Twitter, logodna cu actorul britanic Thomas Brodie-Sangster (33 de ani). Reacția miliardarului nu s-a lăsat prea mut așteptată. În stilul său nonconformist, Musk le-a transmis un mesaj neașteptat celor doi.

Talulah Riley, cunoscută publicului pentru rolul din serialul Westworld, și-a anunțat logodna pe Twitter, platforma deținută de fostul ei soț, Elon Musk. Anunțul nu a fost deloc primit cu ostilitate de către miliardar, dimpotrivă. El le-a transmis un mesaj surprinzător proaspeților logodnici.

„Sunt foarte bucuroasă să vă împărtășesc că, după doi ani de relație, Thomas Brodie-Sangster și cu mine suntem logodiți!”, a scris Talulah Riley pe Twitter. La scurt timp, Elon Musk a răspuns cu un mesaj de „Felicitări!”, dar și cu un emoticon în formă de inimă.

Elon Musk și Talulah Riley au avut o relație extrem de zbuciumată. Cei doi au fost căsătoriți de două ori, între 2010 – 2012 și între 2013 – 2016. În ciuda certurilor și neînțelegerilor dintre ei, Elon și Talulah au rămas în relații foarte bune și după divorț, acest lucru fiind dezvăluit de actriță, în urmă cu câțiva ani.

„Căsătoria este o construcție socială în care încă mai cred. Elon și cu mine suntem cei mai buni prieteni. Când ești cu cineva timp de opt ani înveți cu adevărat să-l iubești. Suntem foarte buni la a ne iubi unul pe celălalt”, explica Talulah Riley, în 2016, pentru Daily Mail.

Cum s-au cunoscut Talulah Riley și Thomas Brodie-Sangster

Talulah Riley și Thomas Brodie-Sangster sunt împreună din anul 2022. Ei s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului Pistol, unde au jucat rolul cuplului format din Malcolm McLaren și Vivienne Westwood. Talulah a dezvăluit că nu a fost dragoste la prima vedere, însă pe parcursul lunilor în care au lucrat împreună s-au cunoscut mai bine și au devenit prieteni. De aici nu a mai fost decât un pas până la dragoste.

„Nu ne-am recunoscut unul pe celălalt ca o posibilitate de partener până în momentul în care am făcut-o amândoi. S-a întâmplat după câteva luni în care am lucrat împreună și am devenit prieteni”, a declarat Talulah Riley, pentru The Sunday Times.

Thomas Brodie-Sangster este cunoscut în special pentru rolul din filmul Love Actually. În trecut, el a format un cuplu cu modelul Gzi Wisdom.

