Actorul din Clanul s-a aliat cu juratul de la Vocea României și cu sora lui Kate Moss! ”Am ținut steagul sus!”

CANCAN.RO a anunțat, încă din 10 decembrie 2023, că au loc în România filmări pentru un important proiect cinematografic, denumit April X. Atunci vă prezentam, în exclusivitate, fotografii cu Lottie, sora lui Kate Moss, ce părea să se distreze de minune în compania staff-ului românesc. Tot din echipa conaționanilor fac parte și Tudor Chirilă, dar și Șerban Pavlu. Cel din urmă a oferit un interviu de zile mari, în care a vorbit atât despre filmul străin, cât și despre ultimul sezon al serialului „Clanul”.

Și chiar dacă nu a dus lipsă de proiecte de-a lungul timpului, Șerban Pavlu dezvăluie că actoria nu este tocmai un domeniu din care te poți îmbogăți. Nu de alta, dar această meserie se face cu suflet, dedicare și emoție, ultima dintre trăiri fiind și cea care l-a determinat pe artist să își aleagă calea.

Unul dintre cei mai prolifici actori români mărturisește că încă este dominat de emoții: „Am scăpat de timiditate, devenind clown-ul clasei!”

CANCAN.RO: Am o reclamație de la Codin, care mi-a zis că faci glume până când se dă REC. El râde, tu îți intri rapid în personaj, pare că îl sabotezi…

Șerban Pavlu: Nu am sabotat pe nimeni, dar eu fac chestia asta din timiditate. Am emoții, mi-e frică de ce urmează, de filmare, fac glume și m-am obișnuit cu chestia asta. Am emoții, nu îmi tremură picioarele, dar când se dă motor, acțiune, am și emoții.

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat vreodată să ruinezi o scenă din cauza asta?

Șerban Pavlu: Nu. Dar chiar glumesc până în ultima secundă, e un mod de a mă destinde, de a mă detensiona. E ca un mod de a mă scutura de tot și a mă pregăti pentru scenă. Și uneori devin enervant.

CANCAN.RO: Erai glumețul clasei sau tipul timid?

Șerban Pavlu: Așa am scăpat de timiditate, devenind clown-ul clasei.

Situația financiară generată de spectrul artistic, analizată de Șerban Pavlu: „Nu cred că poți să devii milionar!”

CANCAN.RO: Cum va arăta viața ta după ce se termină filmările ultimului sezon de „Clanul”?

Șerban Pavlu: E ultimul sezon din „Clanul”, dar cine știe ce mai urmează?! Cred că va fi o perioadă de respiro, vreau să-mi iau o vacanță, chiar o să încerc să fac asta, dacă o să pot să plec de la teatru și de la alte filmări, dați-mi învoire! Și aștept, nu am o idee clară despre ce urmează. Dar mă simt bine acum și ultimii trei ani au fost extraordinari.

CANCAN.RO: Voi, ca oameni din spectrul artistic, funcționați pe proiecte. A fost vreo perioadă în care nu ți-a sunat telefonul, finanțele se diminuaseră și nu mai aveai din ce să trăiești?

Șerban Pavlu: Nu s-a întâmplat, dar la mine succesul, orice o însemna treaba asta, a venit târziu și foarte treptat și cu un preț al muncii. Și de la un an la altul am urcat. Dar la începutul carierei, pretențiile mele erau extrem de mici. Adică doream doar să-mi plătesc lumina și să am ce să mănânc ca să pot să repet, să mă duc la un casting, să pot să filmez. Nu-mi doream Ferrari-uri. Nici acum nu îmi doresc Ferrari-uri. Nu te îmbogățești din actorie în România.

CANCAN.RO: Nu poți deveni milionar din asta?

Șerban Pavlu: Nu, decât dacă iei banii și îi bagi în Bitcoin sau nu știu. Nu cred că poți să devii milionar.

CANCAN.RO: Nu te-ai băgat în afaceri?

Șerban Pavlu: Nu, sunt propriul meu business. Abia am timp de ce fac, sunt un om care muncește mult, mă consider un fel de zilier pe tărâmul artei.

Tudor Chirilă și actorul din „Clanul” joacă într-un film de producție americană, alături de sora lui Kate Moss: „Am ținut steagul sus!”

CANCAN.RO: În martie se mai lansează un film cu tine…

Șerban Pavlu: Joc și în filmul ăla, dar nu e rolul principal. Dar am filmat un film foarte haios, american, care se numește April X.

CANCAN.RO: Cel cu sora lui Kate Moss?!

Șerban Pavlu: Da, și cu Tudor Chirilă. Și am ținut steagul sus pentru partea românească.

