Actorul Ovidiu Cuncea vorbește deschis despre viața sa, după ce a luat calea Bisericii

Celebrul actor Ovidiu Cuncea a vorbit deschis despre viața sa, după ce a decis să meargă pe drumul credinței. Acum, Ovidiu este diacon la mai multe biserici din Capitală.

Însă cum a ajuns de la actorie la o astfel de legătură cu Dumnezeu? Viața actorului s-a schimbat dramatic de câțiva ani.

Totul a început, spune el, de când era tânăr, iar influența tatălui său, care își dorea ca el să devină preot, și-a spus cuvântul, într-un final.

„Am făcut seminarul teologic, înainte de ’90. Am simțit în permanență ceva care îmi spunea că trebuie să fac asta. Mergeam la biserică ca un tânăr, dar nu stăteam în genunchi toată ziua. Am primit asta de la bunici. Ne puneau să spunem rugăciuni”, a declarat Cuncea în cadrul emisiunii Vorbește lumea, de la ProTV.

„Se naște de undeva. Tatăl meu m-a încurajat să dau la Teatru. Își doreau să fiu preot. M-ar fi văzut la o parohie apropiată de ei. Sunt primul actor al teatrelor din România care face și asta. Îi povesteam neliniștile mele lui Mircea Albulescu și îmi spunea că o să fiu unic în felul acesta, mă încuraja. Înainte de hirotonie am vrut să renunț. Am fost hirotonit în Grecia, acolo mai erau încă trei episcopi. S-a creat o tensiune și am avut un sentiment că dacă deranjez să nu mai fac. Apoi am rămas în rugăciune și s-a limpezit totul”

Ovidiu Cuncea spune că este împlinit și echilibrat, cu toate că destinul său s-a schimbat complet.

„Mult a contat sprijinul familiei. Când eram diacon, soția a spus: „Te-ai schimbat, ești altă persoană”. Fericit?… E complicată fericirea. Sunt împlinit, echilibrat”, a explicat Ovidiu Cuncea.

Născut pe 27 mai 1967 la Făgăraș, Ovidiu Cuncea a fost una dintre cele mai apreciate vedete TV în anii 2000. La emisiunea-concurs “Ciao, Darwin!”, care a debutat la Antena 1 în 2003, Ovidiu făcea echipă cu Dan Negru, prezentatorul show-ului, dar și sexoasa Roxana Ionescu, alias Mama Natură. Ulterior, alături de Roxana, a realizat și emisiunea pentru copii “Vreau să fiu mare vedetă”, difuzată tot de televiziunea din Băneasa. În stagiunea curentă de la TNB joacă în piesele “Înșir’te mărgărite”, “Revizorul” și „Vizita bătrânei doamne”.