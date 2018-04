Actorul Will Ferrell a ajuns la spital. A suferit un accident de mașină

Actorul american Will Ferrell a ajuns, vineri seară, la spital în urma unui grav accident grav de mașină, care a avut loc în statul american California. O altă persoană a suferit răni grave şi se află în stare critică, relatează AP.

În accident au fost implicate un SUV și un sedan, iar incidentul s-a soldat cu 4 persoane rănite. Printre victimele accidentului este și actorul Will Ferrell, scrie TMZ. Se pare că actorul american nu a suferit răni grave, el fiind fotografiat în timp ce era transportat pe o targă și vorbea la telefon.

Will Ferrell a ajuns la spital după accidentul de mașină, dar starea lui este bună

“Vehiculele implicate în coliziune au fost o limuzină de tip SUV şi un sedan de mici dimensiuni. Au fost patru pacienţi transportaţi la spital – o femeie în jurul vârstei de 20 de ani şi trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 40 şi 50 de ani. Trei pacienţi au suferit răni minore şi au fost duşi la spitale locale. Un pacient a suferit o traumă critică şi a fost transferat la un centru specializat în răni grave”, au declarat oficialii americani.

Agentul de presă al actorului Will Ferrell a precizat că acesta se simte bine şi a fost externat în urmă cu puţin timp.

MORE: Images show Will Ferrell apparently OK, talking on phone after SUV rollover crash https://t.co/JGSezQLR6a pic.twitter.com/22eNAbQqur — CBS Los Angeles (@CBSLA) 13 aprilie 2018

Will Ferrell – biografie

Will Ferrell, în vârstă de 50 de ani, pe numele său întreg John William Ferrell, este un actor de comedie american, imitator și scenarist. A devenit cunoscut în anii ’90, atunci când a completat distribuția show-ului Saturday Night Live, dar și pentru rolurile din filme precum Old School, Elf, Anchorman, Talladega Nights, Stranger than Fiction, Blades of Glory, Semi-Pro sau The Other Guys. Este considerat ca făcând parte din valul de comedianți de la Hollywood din care mai fac parte Jack Black, Ben Stiller, Steve Carell, Vince Vaughn, Owen Wilson sau Luke Wilson. S-a născut în California, fiul unei învățătoare și al unui chitarist. A urmat cursurile școlii din Irvine, la fel și facultatea, unde a făcut fotbal și a devenit vedeta facultății la acest sport.[5] S-a mutat la Universitatea din California unde a studiat Sportul și a fost un membru al fraternității Delta Tau Delta. După absolvire abia și-a pus în practică umorul și calitățile de comediant, în trupa de stand-up comedy The Groundlings.