Actriță adorată în România, bolnavă de cancer la plămâni: „Nu am fumat în viața mea o țigară”

Kate Micucci (43 de ani), actrița care a interpretat rolul lui Lucy în The Big Bang Theory, a fost diagnosticată cu cancer la plămâni. Boala nemiloasă a trimis-o direct în mâinile medicilor, la spital, acolo unde a fost operată. Dezvăluirea a făcut-o printr-un videoclip încărcat pe rețelele de socializare. A considerat că situația medicală este una atipică, având în vedere că nu a fost fumătoare. Detaliile se află mai jos, în articol.

Kate Micucci, actriță adorată în România, a fost luată prin surprindere, atunci când a aflat că are cancer la plămâni. Actrița în vârstă de 43 de ani a ajuns de urgență la spital, iar din partea medicilor a primit verdictul crunt. Având în vedere situația medicală a lui Kate, doctorii au decis să o supună unei intervenții chirurgicale.

Kate Micucci a fost operată de cancer la plămâni: „Nu am fumat o țigară în viața mea”

Actrița în vârstă de 43 de ani nu își poate explica modul în care boala s-a declanșat. Pe internet, Kate Micucci a mărturisit că nu s-a atins vreodată de țigară. A precizat că a avut noroc, pentru că medicii au descoperit la timp cancerul pulmonar. Acum, potrivit mărturisirii sale, este bine și se reface după operația suferită.

„Bună, tuturor. Acesta nu este un Tik Tok, este un «Bolnav Tok». Sunt în spital, pentru că ieri am avut o operație, am fost diagnosticată cu cancer la plămâni. L-au descoperit foarte devreme. E foarte ciudat, nu am fumat o țigară în viața mea, așa că da, a fost o surpriză acest diagnostic. Vestea bună este că a fost descoperit la timp, așa că sunt bine!”, a spus actrița, pe platforma de socializare.

Cine este Kate Micucci?

Kate Micucci s-a căsătorit cu Jake Sinclair (38 de ani) în anul 2018. Cei doi sunt părinții unui băiețel. Actrița s-a născut în New Jersey, SUA, și mai are un frate pe nume Matthew Micucci. Pe lângă pasiunea către actorie, Kate s-a îndreptat și către muzică. Cântă la chitară și ukulele, făcând parte din formația Garfunkel and Oates. Trupa a fost formată de actriță, alăturid e Riki Lindhome. De altfel, pe lângă rolul interpretat în The Big Bang Theory, Kate Micucci este și vocea Velmei Dinkley în diverse proiecte pentru animația Scooby-Doo, încă din octombrie 2015.