Actrița celebră care se întoarce pe micile ecrane după 12 ani. Cine este și în ce context va apărea la Tv

Magdalena-Marta Catone, cunoscută sub numele de Magda Catone, este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe din România. Deși s-a retras de pe micile ecrane în urmă cu 12 ani, se pare că actrița revine în forță și va putea fi urmărită în prima comedie romantică din această toamnă, la Antena 1.

Magda Catone va reveni pe micile ecrane, în această toamnă. Actrița va juca în prima comedie romantică din România, „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, care a fost produsă de Dream Film Production și Ruxandra Ion. Ea va avea un rol important în serialul ce se va difuza la Antena 1.

Magda Catone a vorbit despre rolul ei din noua producție românească

Magda Catone a declarat că este absolut convinsă de faptul că acest proiect va fi unul reușit din toate punctele de vedere, mai ales că actrița se înțelege de minune cu producătoarea de televiziune Ruxandra Ion.

„Mă aflu prinsă ca într-o dulce capcană într-o saga de zile mari (deşi se filmează chiar şi noaptea) – Lasă-mă, îmi place! Camera 609, despre care consider că va fi un proiect reuşit! Vorbim de Antena 1 şi de vechea mea prietenă, cu care m-am reîntâlnit după o sumă de ani, Ruxandra Ion, care coordonează echipa de filmare cu mână de fier şi care are în palmares realizarea cu succes a unor super producţii TV.

„În mic”, sunt ca Soacra cu trei nurori, a lui Creangă, căci am trei fete mândre cucuiete, alese pe sprânceană, sau ca în piesa „Trei Surori”, de Cehov, în care mă lupt cu vicisitudinile vieţii, să le aşez la casa lor cât mai bine! Am să revin cu amănunte, ca un reporter de profesie şi am să vă ţin la curent cu poveştile noastre de pe platou şi din vieţile noastre! Pentru o vreme, familia mea „lărgită” va fi echipa de filmare de la Lasă-mă, îmi place! Camera 609!”, a dezvăluit Magda Catone.

Magda Catone a jucat în mai multe seriale

Magda Catone este absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L Caragiale” din Capitală. De-a lungul carierei sale, actrița în vârstă de 64 de ani a jucat în numeroase producții românești. Încă de pe vremea când era studentă, Magda a debutat cu pelicula lui Lucian Pintilie De ce trag clopotele, Mitică?. De asemenea, ea a mai jucat și în telenovele precum: Cuscrele, Fetele marinarului, Narcisa Sălbatică și Narcisa: Iubiri Nelegiuite.