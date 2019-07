Actrița Ioana Blaj, surprinsă de furtuna din Grecia: ”Tremuram din toate încheieturile, abia mă țineam pe picioare”

Ioana Blaj, actrița din serialul Sacrificiul, produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1, se află alături de familie în vacanță, în Grecia. Vedeta a fost surprinsă asearã de furtuna devastatoare care a curpins zona în care aceasta se află.

Ioana a povestit în detaliu experienta prin care a trecut alături de familie și cei doi copii: „Aseară stăteam liniștiți la o tavernă în port, mâncam aperitivele, când a venit venit furtuna, un vânt foarte puternic (120 km/h) și s-a luat curentul. Copiii au început să țipe. I-am luat pe sus pe Filip și căruciorul lui Tudor și l-am băgat pe prima ușă pe care am găsit-o. Am nimerit în bucătaria unui restaurant. Toată lumea era în panică. Zburau acoperișurile, zburau pahare și sticle de pe mese și bucati din copaci. Pentru câteva minute nu l-am găsit pe Ducu care era cu Tudor. Într-un final ne-am intalnit.

Tremuram din toate încheieturile, abia mă țineam pe picioare. Filip urla cât putea de tare de teamă, alături de alți copii pe care îi încercau aceleași emoții. A durat totul cam 15-20 min. Când s-a oprit, l-am pus pe Tudor în cărucior, pe Filip în spatele lui Ducu și am început să fugim până la hotel (cam 10 min de mers pe jos). Apa era până la glezne, întuneric beznă. Ne împiedicam de crengi rupte, ghivece enorme, șezlonguri care zburaseră. Când am ajuns în hotel, am constatat că nu merg lifturile și trebuie să urcăm 5 etaje cu căruciorul și copiii. În cameră era apa peste tot… Am avut senzația că trăiesc un film horror care nu se mai termină. Bine că suntem sănătoși și am scăpat cu bine”, a povestit Ioana Blaj.