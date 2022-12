Actrița Ioana Popescu își va lansa un nou roman,”Poveste din Pipera”: „Este despre o dragoste interzisă dintre doi machedoni și o mondenă”

Actrița Ioana Popescu urmează să își lanseze un nou roman! În cartea ”Poveste din Pipera”, bruneta va reliefa, potrivit declarației sale, povestea de „dragoste interzisă dintre noi machedoni și o mondenă”.

Cartea se va numi „Poveste din Pipera” și va reliefa o „dragoste interzisă dintre doi machedoni și o mondenă”. Extrem de bucuroasă de acest lucru, Ioana Popescu a mărturisit faptul că romanul l-a început în urmă cu mai mulți ani, iar în pandemie a găsit timpul necesar să îl finalizeze.

„Romanul meu Poveste din Pipera este despre o dragoste interzisă dintre doi machedoni și o mondenă. Personajul principal feminin face o grămadă de lucruri mai puțin creștinești, bazate pe faptul că ea crede în zicala: . Am început acest roman acum mai mulți ani, dar când a venit pandemia, am decis să îl finisez. Toți cei care l-au citit până acum nu l-au mai lăsat din mâna și mi-au zis că are potențial de Best Seller, mai ales că are un final cu totul neașteptat. Vă aștept în număr cât mai mare la Gaudeamus la Târg”, a declarat autoarea.

Citește și ”N-AM AUZIT DE CEVA VREME AȘA CEVA! UN PIC PREA INTELIGENTĂ PENTRU RADIO!” DEVORATOAREA POPEASCA A SCOS MELODIE, IAR ”IUBI” DAN BITTMAN ÎI SUSȚINE TOTAL PROIECTUL!

Ioana Popescu își lansează romanul „Poveste din Pipera”

Ioana Popescu își va lansa cel de-al treilea roman în data de 7 decembrie 2022, la ora 19:00, la Târgul de Carte Gaudeamus București de la Romexpo. Este autoarea romanelor „Fetele lui Jimmy” și „Fata cu ochi de chihlimbar”.

„Vă invit să vă apropiați cu mintea și sufletul de o carte scrisă pentru oamenii acestui secol și căutările lor. Este un volum despre provocările adresate rațiunii de o lume globalizată, tehnologizată, hiper-comunicativă, aflată în continuă schimbare. Este un volum despre identitatea ființei umane și reconfigurarea acestei identități sub presiunea exteriorului. Este în același timp o provocare și un ajutor, o sursă de întrebări și de răspunsuri, un loc unde citim despre ceilalți, pentru a ne regăsi pe noi, și citim despre noi, pentru a-i înțelege pe ceilalți”, au conchis cei de la editura Logos Panda despre Poveste din Pipera.

Vezi și AVEM DISCUȚIILE EROTICE DE PE WHATSAPP DINTRE DAN BITTMAN ȘI DEVORATOAREA POPEASCA: ”DĂ-MI-O LA SĂRUTAT, SĂ ȚI-O LING UN PIC!”

Sursă foto: Facebook