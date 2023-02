Acum este un actor de succes, însă puțini știu ce meserii a avut Pavel Bartoș până să ajungă celebru: „Eu în două cămăși am făcut tot liceul”

A devenit unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți actori de comedie din România, însă drumul către succes nu a fost pavat doar cu reușite și împliniri. Problemele financiare nu l-au ocolit pe Pavel Bartoș, așa că a fost nevoit să aibă mai multe meserii pentru a se întreține și pentru a-și putea continua studiile.

Pavel Bartoș nu mai are nevoie de nicio prezentare. Cu toții îl știm, un actor de succes, cu vorbele la el, carismatic, talentat și plin de viață. Însă, nu mulți dintre noi știm povestea de viață din spatele omului de succes, Pavel Bartoș. Pentru a ajunge unde este astăzi, a fost supus multor încercări.

La doar 16 ani, a rămas fără tată și a fost nevoit să devină el stâlpul familiei. Așa că a decis să se angajeze pentru a face rost de bani pentru familie. Din acel moment, viața lui avea să se schimbe. A urmat un drum lung de încercări, care avea să-l pregătească pentru ceea ce avea să-l aștepte.

Despre toate acestea a vorbit în cadrul podcastului „Fain și Simplu”, moderat de Mihai Morar.

Pavel Bartoș: „A trebuit să devin bărbatul familiei”

Pentru a putea să își întrețină familia, el a muncit pe brânci. A avut mai multe meserii până să devină un actor celebru și extrem de îndrăgit. De la meseria de lăcătuș mecanic, salahor, lucrător comercial, ospătar, până la vânzător de mărțișoare, Pavel Bartoș a avut de parcurs un drum lung și anevoios, dar care l-a pregătit pentru ceea ce avea să devină. Primii ani în București au fost pentru el încă o provocare. A fost nevoit să locuiască timp de 6 ani într-o fostă spălătorie, însă acest lucru nu l-a demoralizat.

Cu toate acestea,actorul nu s-a plâns niciodată de greutățile prin care a trecut, ci a privit totul ca pe o provocare.

„Am fost pus în fața faptului împlinit și a trebuit să găsesc soluții. A trebuit să devin bărbatul familiei. A trebuit să iau situația pe moment.(…) Atunci, noi nu aveam noțiunea de bonă. Și era ceva firesc. E nedrept, dar poți tu să decizi aceste lucruri? Multă lume zice «când ai realizat tu că vrei la teatru?» Că atunci era, te angajezi și aduci venit în casă. Rudele lui tata lucrau în construcții și au zis «hai aici». Dar mi-am dat seama că nu-mi place, dar am făcut-o că trebuia să îi ajut pe ai mei. Am învățat (n.r.de la oamenii de pe șantier) să îi admir pe cei cărora le place munca fizică. Și când m-am dus în Cluj am lucrat non-stop noaptea și ziua mergeam la facultate. La ora de balet dormeam. Până mi-au zis profesorii «băi, trebuie să alegi». Am fost și ospătar. Am lucrat într-un chioșc. Eu în două cămăși am făcut tot liceul”, a declarat Pavel Bartoș, în cadru podcastului „Fain și Simplu”, moderat de Mihai Morar.