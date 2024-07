Acuzații grave la adresa iubitului Dianei Maria, fata ucisă de urs în Bucegi. „Ceva nu este ok în declarația lui”

Noi detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei de 19 ani, Maria Diana, care a fost atacată mortal de un urs pe traseul montan Jepii Mici din Bușteni. Comportamentul iubitului ei în timpul tragediei ridică numeroase întrebări.

Declarațiile controversate ale presupusului iubit al Dianei, victima atacului de urs din Jepii Mici, au șocat internauții. Întreaga țară a rămas înmărmurită de tragicul eveniment în care Diana Maria, o tânără de doar 19 ani, și-a pierdut viața în urma atacului unui urs. Tânărul, care o însoțea în ziua fatidică și a fost martor la scena îngrozitoare, a făcut mărturisiri care au revoltat pe toată lumea. După ce trupul neînsuflețit al Dianei a fost recuperat din prăpastia adâncă în care a căzut, iubitul ei a vorbit despre incident, stârnind și mai multe controverse.

Tânărul a dezvăluit că inițial plănuiseră să urmeze un alt traseu, dar Diana a insistat să meargă pe Jepii Mici. Această decizie s-a dovedit a fi fatală. Pe parcursul traseului, un urs a atacat-o pe Diana și a tras-o într-o prăpastie adâncă. Martor la această scenă îngrozitoare, iubitul ei a apelat imediat serviciul de urgență 112, sperând disperat că Diana va supraviețui. Deși echipele de salvare au ajuns rapid la fața locului, nu au putut face nimic pentru a-i salva viața. Tânăra a decedat din cauza rănilor grave suferite în urma atacului.

„lubitul Dianei: Nu pot să declar nimic. Ce am avut de declarat, a fost declarat. S-a întâmplat un accident şi atât.

Reporter: Tu eşti iubitul Dianei?

lubitul Dianei: Nu ține de discuție. Nu văd sensul. Chiar as aprecia să nu apară nimic nicăieri.

Reporter: A murit totuși o fată. E un lucru extrem de important.

lubitul Dianei: Eu știu. Imaginați-vă cum este pentru mine și pentru persoanele apropiate ei.

Reporter: Poți spune cum a ajuns ursul lângă voi? L-ați văzut cumva?

lubitul Dianei: E pădure la urma urmei. N-am apucat să-l vedem și na… Am încercat să fac tot ce mi-a stat în putere să o salvez, dar…”, a spus tânărul, potrivit Antena3