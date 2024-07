Maria Diana, tânăra ucisă de urs, nu a mai apucat să-și cunoască frățiorul. Mama ei este însărcinată

Familia tinerei ucise de urs pe trasul din Jepii Mici este răpusă de durere. Aceștia au condus-o pe Maria Diana pe ultimul drum ieri, 13 iulie, și încă nu pot accepta faptul că tânără s-a stins din viață la vârsta de numai 19 ani. De asemenea, noi informații sfâșietoare au ieșit la iveală. Se pare că mama acesteia este însărcinată, iar Maria numai ce primise vestea că o să devină soră mai mare.

O adevărată tragedie a avut loc în data de 9 iulie, pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi. O tânără de numai 19 ani a fost atacată și ucisă de către un urs. Fata și prietenul ei au fost surprinși de către animalul sălbatic chiar pe potecă. Ursul a atacat-o pe tânără, iar apoi a târât-o într-o prăpastie.

La o săptămână de la tragedia de pe trasul Jepii Mici din Masivul Bucegi, noi informații ies la iveală despre familia tinerei ucise de urs. Se pare că mama Mariei este însărcinată. Tânăra primise vestea cea mare cu puțin timp înainte să se stingă din viață, însă nu a mai apucat să își cunoască frățiorul.

Nenorocirea care a lovit familia tinerei a venit într-un moment în care toată lumea era fericită și așteptau cu nerăbdare ca un nou membru al familiei să își facă apariția. Maria Diana urma să devină soră mai mare și să stea lângă fratele ei la orice pas.

Din păcate, aceasta nu a apucat să își mai cunoască fratele, iar mama ei este sfâșiată de durere. Femeia a prevestit tragedia ce avea să îi lovească familia, iar în ziua nefastă și-a implorat fiica să nu meargă pe munte. Aceasta chiar i-a atras atenția tinerei asupra urșilor, însă Maria Diana nu a luat în calcul sfatul mamei și s-a aventurat pe trasul montan.

„La 10:45 am vorbit cu ea, după care, de la ora 17:00, am tot încercat să dau de ea. Ea îmi răspundea mereu la telefon, nu exista zi în care să nu-mi răspundă la primul mesaj sau apel. Când am văzut că nu răspunde, mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, că s-a întâmplat ceva.

I-am spus că sunt prăpăstii, că sunt multe lucruri periculoase. I-am zis: Dia, dacă te duci, eu o să stau panicată, dacă nu vei avea semnal în munte? Ea mi-a spus să nu mă mai panichez, că nu se va întâmpla nimic.

Băiatul nu era iubitul ei, era un prieten care poate, în devenire, ar fi fost iubitul ei la un moment dat, nu știu. Nu am putut să vorbesc cu el, nu am vorbit cu nimeni, nu m-am uitat la nimic. Nu am putut”, a spus mama Mariei Diana, în urma celor întâmplate.