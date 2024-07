Imaginile durerii! Maria Diana, tânăra care a sfârșit tragic pe Jepii Mici, condusă pe ultimul drum

Sâmbătă, 13 iulie 2024, Diana Maria Cazacu – în vârstă de 19 ani – este condusă pe ultimul drum. Rude, prieteni și săteni s-au strâns la înmormântarea tinerei ucise de urs pe un traseu montan din Bucegi. Trupul neînsuflețit al fetei a fost depus la capela din satul Cârlig, locul său natal. Sicriul fetei a fost acoperit cu flori albe, iar cei care au cunoscut-o au venit să-și ia adio de la tânără.

Este o zi cu o încărcătură emoțională deosebită. Diana Maria, tânăra care a murit atacată de urs în timpul unei drumeții în Masivul Bucegi, a fost condusă pe ultimul drum. Înmormântare are loc astăzi, la 5 zile de la tragedie.

Marți, 9 iulie 2024, era una dintre cele mai fericite zile din viața Dianei. Tânăra de 19 ani se bucura de faptul că a fost admisă la examenul de Bacalaureat 2024, sărbătorind reușita la munte, locul de care îndrăgostită. Alături de un prieten, fata a plecat pe un traseu montan – în Masivul Bucegi pe Jepii Mici – cu gândul să ajungă la Cascada Urlătoarea.

Citește și: PRIMELE IMAGINI CU MARIA DIANA, TÂNĂRA DE 19 ANI UCISĂ DE URS LA JEPII MICI DIN BUCEGI. ERA O FATĂ EXTREM DE CUMINTE ȘI FRUMOASĂ

La un moment dar, pe traseu, fata a fost atacată și mușcată de un urs. În timp ce încerca să-și salveze viața, Diana Maria a căzut într-o prăpastie – de la peste 200 de metri înălțime. Scenele au avut loc sub privirile îngrozite ale prietenului ei – care ar fi încercat minute în șir să alunge sălbăticiunea. Din primele informații, se pare că Diana Maria murit din cauza leziunilor suferite în timpul căderii în prăpastie, dar și din cauza atacului ursului.

„A fost cea mai fericită zi din viața ei. Abia aștepta să termine… Am dat bac-ul împreună, și eram așa de fericite amândouă că am terminat. Și apoi mi-a spus că marți urmează să meargă la munte. Că urmează să meargă cu băiatul acela, că va sta cu cortul și că miercuri va merge la Vârful Omu. Își dorea să ajungă pe Vârful Omu. La 10:45 am vorbit cu ea, după care, de la 17:00, am tot încercat să dau de ea. Ea îmi răspundea mereu la telefon, nu exista zi în care să nu-mi răspundă la primul mesaj sau la primul apel. Și când am văzut că nu răspunde mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, că ceva s-a întâmplat”, a dezvăluit mama tinerei de 19 ani.