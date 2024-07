Ce se întâmplă în aceste momente cu trupul Mariei Diana, fata ucisă de urs în Bucegi. Clipe cumplite pentru familie VIDEO

Maria Diana și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic, după ce a fost atacată de un urs în zona turistică Jepii Mici. Agresivitatea surprinzătoare a animalului a șocat chiar și pe cei care au intervenit pentru a o salva. Aceștia au fost expuși la pericol și au coborât în râpă abia după ce ursul a fost împușcat pentru a putea recupera trupul neînsuflețit al tinerei.

După tragedie, mama fetei a mărturisit că a vorbit cu Diana chiar înainte de plecarea ei în drumeție și i-a rugat să nu meargă, fiindu-i teamă pentru ea. Cu toate acestea, Diana nu a ascultat și i-a explicat mamei sale că dorea să se simtă bine. Mama Dianei Maria este copleșită de durere. Ea s-a dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru a-și lua fiica decedată. Rudele și prietenii tinerei de doar 19 ani sunt în stare de șoc după ce au aflat vestea îngrozitoare.

Diana a căzut de la o înălțime de peste 100 de metri, suferind răni severe. Moartea a survenit rapid din cauza hemoragiei interne. Raportul medico-legal arată că avea multiple fracturi și că pierderea semnificativă de sânge a fost agravată de mușcăturile de la picioare. Analizele efectuate asupra ursului împușcat au relevat că animalul nu era turbat. Înregistrările apelurilor la 112 făcute de Diana și prietenul ei indică faptul că ursul a atacat-o deoarece a fugit speriată la vederea acestuia.

Conform raportului medico-legal, Diana, tânăra atacată de urs marți în Munții Bucegi, a murit din cauza rănilor suferite după ce a căzut în prăpastie.

Atât mama, cât și tatăl tinerei sunt copleșiți de durere. Maria Diana tocmai trecuse examenul de bacalaureat și aștepta cu nerăbdare venirea pe lume a noului membru al familiei, deoarece mama ei este însărcinată. Anchetatorii încă nu au reușit să determine cu exactitate motivul pentru care ursul a atacat-o.

„Și apoi mi-a spus că marți urmează să meargă la munte. Că urmează să meargă cu băiatul acela, că va sta cu cortul și că miercuri va merge la Vârful Omu. Își dorea să ajungă pe Vârful Omu.

După care nu am mai apucat să vorbesc cu ea. La 10:45 am vorbit cu ea, după care, de la 17:00, am tot încercat să dau de ea. Ea îmi răspundea mereu la telefon, nu exista zi în care să nu-mi răspundă la primul mesaj sau la primul apel. Și când am văzut că nu răspunde mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, că ceva s-a întâmplat”, a spus mama fetei printre lacrimi.