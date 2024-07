Primele imagini cu Maria Diana, tânăra de 19 ani ucisă de urs la Jepii Mici din Bucegi. Era o fată extrem de cuminte și frumoasă

Salvatorii montani au primit sprijin de la un elicopter SMURD. După scurt timp de căutări, în pârâul situat între două stânci, la o adâncime de 120 de metri, salvamontiștii au descoperit fragmente din hainele fetei.

„A fost contratimp, pentru că apelul iniţial a venit drept persoană şi atacată de urs şi ne-am grăbit foarte tare”, a explicat Sergiu Frusionoiu, coordonator Salvamont Bușteni, potrivit observatornews.ro.

După ce ursul a fost împușcat, salvamontiștii au putut recupera trupul neînsuflețit al victimei. Zona unde s-a produs tragedia este cunoscută pentru aparițiile frecvente ale urșilor. Salvamontiștii au menționat că exemplarul era extrem de agresiv.

Prietenii și cunoscuții victimei sunt profund șocați de tragicul eveniment. O vecină a relatat că tânăra provenea dintr-o familie respectată și era cunoscută pentru frumusețea și bunătatea ei. Diana, în vârstă de 19 ani, era din Iași și avea o pasiune pentru fotografie, tocmai absolvind liceul. În loc să își înceapă viața de adult, destinul i-a fost întrerupt tragic.

Tânăra de 19 ani era originară din Iași

Diana, în vârstă de 19 ani, din Popricani, județul Iași, avea planuri mari pentru viitor. Crescută într-o casă modestă, ea a luat decizia de a se muta la București în căutarea unui trai mai bun.

Împreună cu iubitul ei, a hotărât să meargă într-o vacanță la munte. Niciunul dintre ei nu bănuia că aceasta va fi ultima lor zi împreună. Originară din Iași, Diana locuia temporar în București. În ziua tragică, se aflau pe traseul turistic alături de iubitul ei când au fost atacați de un urs pe potecă.

„Inițial am vrut altceva, dar ea a zis să facem traseul ăsta, am zis că urcăm la cascadă, să avem o după amiază minunată. A fost neașteptat, am încercat să sperii ursul, dar nenorocirea s-a întâmplat. Preferam să fiu eu”, a spus iubitul Dianei, conform știrileprotv.ro.

