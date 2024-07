Prima reacţie a iubitului Mariei, după ce a fost ucisă de urs! Ce s-a întâmplat pe traseu, de fapt: „Preferam să fiu eu”

Apar detalii înfiorătoare în cazul tinerei de 19 ani ucisă de un urs pe traseul montan Jepii Mici din Bușteni. Maria Diana a murit în chinuri groaznice, martor la nenorocire fiind iubitul ei, care a încercat minute în șir să alunge fiara. Ce le-a spus acesta anchetatorilor, de fapt.

Întâmplare șocantă pe un traseu montan din Bușteni. Diana Maria, o tânără de 19 ani din Iași, a murit în chinuri groaznice în timp ce se afla într-o drumeție pe Valea Jepilor Mici. Marți, 9 iulie 2024, ieșeanca și partenerul ei au plecat pe un traseu frecventat de iubitorii de munte din Masivul Bucegi. Deși plănuiseră să se aventureze pe un alt traseu, Maria Diana a insistat să aleagă drumul spre cascada Urlătoarea – în apropiere de Valea Spumoasă. La un moment dat, în timp ce se aflau pe o potecă, tânăra de 19 ani a fost atacată din senin de un urs, apoi a fost târâtă de animal într-o prăpastie.

Prietenul tinerei a încercat în zadar să sperie și să îndepărteze animalul, însă fiara a devenit și mai agresivă. Acesta a cerut ajutorul salvatorilor prin apel la 112 – menționând că fata a fost atacată de urs și târâtă într-o râpă. La scurt timp, aceștia au încercat să recupereze trupul fetei din râpă, însă misiunea le-a fost îngreunată de prezența continuă a sălbăticiunii – la aproximativ 10-15 metri de salvatorii montani. După mai multe ore în care s-a încercat recuperarea fetei, autoritățile au decis împușcarea ursului.

După ce salvatorii au ajuns la locul tragediei, iubitul fetei ucise a fost preluat de către jandarmii montani și coborât în stațiunea Bușteni. La scurt timp după nenorocire, acesta le-a spus anchetatorilor faptul că s-a luptat minute în șir ca să sperie animalul, însă nu a putut face nimic. Încă în stare de șoc, acesta a mărturisit că ar fi preferat să fie el în locul iubitei sale.

”Inițial am vrut altceva, dar ea a zis să facem traseul ăsta, am zis că urcăm la cascadă, să avem o după amiază minunată. A fost neașteptat, am încercat să sperii ursul, dar nenorocirea s-a întâmplat. Preferam să fiu eu”, a spus iubitul Dianei, potrivit știrileprotv.ro.