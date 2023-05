Ada a confirmat despărțirea de Dinu Maxer. Bruneta a spus tot: ”Nu pot să îmi asum”

Presiunea mediatică, comentariile răutăcioase și valul de informații eronate, toate acestea au stat la baza destrămării relației dintre Ada și Dinu Maxer. Fosta iubită a artistului a făcut primele declarații publice și a confimat zvonurile apărute cu doar o zi în urmă. Detalii neștiute!

Acum totul este oficial. Ada a confirmat despărțirea de Dinu Maxer. În cadrul unui interviu, bruneta a dezvăluit cu sinceritate motivele reale pentru care a decis să pună punct relației cu fostul soț al Deei Maxer.

Care sunt, de fapt, motivele pentru care Ada și Dinu Maxer nu mai formează un cuplu

Expunerea mediatică a jucat un rol definitoriu în relația lor, expunere pe care nu și-o poate asuma, deoarece nu dorește să devină vreo vedetă. Totodată, Ada a ținut să menționeze faptul că Dinu era un bărbat singur atunci când l-a cunoscut și nu s-a pus niciodată problema ca ea să fi avut rolul de amantă.

„Vreau să spun că acest val mediatic care m-a copleșit, informații eronate, comentarii răutăcioase, în care am fost acuzată că i-am fost amantă, m-au făcut să iau această decizie. Am decis că nu pot să îmi asum această lume în care ești expus mereu, iar în urmă cu două zile am luat hotărârea să nu ne mai continuăm întâlnirile. Vreau să specific că eu pe Dinu l-am cunoscut că fiind un bărbat singur, deja anunțase public divorțul, ne-am cunoscut într-un grup de prieteni comuni”, a declarat Ada.

Ada a continuat seria declarațiilor și a dezvăluit faptul că nu a fost căsătorită, informație vehiculată încă de la începutul relației cu Dinu Maxer. Totodată, implicarea fostului iubit în acest circ mediatic, așa cum l-a numit ea, a deranjat-o foarte tare, urmând ca, într-un final, toate problemele să se reflecte asupra relației cu Dinu.

”Doresc să specific că nu am fost căsătorită, am avut, într-adevăr, o relație care s-a încheiat în urmă cu câteva luni. Vreau să clarific acest lucru din respect față de omul cu care am avut o relație, pentru că a fost și el târât în acest circ mediatic, iar, cunoscându-l știu că, la fel că mine, nu își dorește mediatizare”, a mai precizat bruneta, pentru Spynews.ro.

Dinu Maxer: ”A fost prea mult pentru ea”

Când credea că și-a refăcut viața sentimentală, fostul soț al Deei Maxer a mai bifat încă o despărțire, la doar câteva luni de la divorț. Invitat în cadrul unei emisiuni TV, Dinu Maxer a confirmat faptul că Ada nu a putut face față presiunii mediatice, după ce relația lor a devenit publică.

„Oamenii, când intră din exterior în lumea noastră și ajung prima știre într-o zi, sunt copleșiți. Nu neapărat de știre și de titlurile care se pun și de cuvintele scoase din context, ci de comentariile care vin. Așadar, prea mult a fost pentru ea (…).

Ea a citit și comentariile, a început să răspundă, a fost foarte dezamăgită, afectată. Este greu (…) Despre ea au apărut mai multe știri false. S-a spus despre ea că a fost căsătorită, nu a fost căsătorită. A fost implicat și fostul ei prieten în acest circ mediatic. De ce?! Ce rost?! Nu avea niciun sens. Acest lucru a afectat-o și pe ea, cât și pe el. Lucrurile astea au afectat-o, a afectat relația dintre noi”, a declarat Dinu Maxer, în cadrul unei emisiuni de televiziune.