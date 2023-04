Aroganța supremă făcută de Dinu Maxer! Le-a comparat pe Deea și Nicoleta Luciu, marile iubiri din viața sa

La scurt timp după divorțul de Deea, printre declarațiile pe care le-a făcut public în acest sens, Dinu Maxer a integrat și un subiect extrem de mediatizat la momentul întâmplării, mai exact despărțirea de Nicoleta Luciu. Cântărețul a vorbit despre adevăratul motiv pentru care s-au separat și le-a reamintit tuturor cum au stat lucrurile în acea perioadă.

Dinu Maxer a oferit noi detalii despre divorțul de soția sa, Deea. În cadrul unui interviu, artistul a povestit că s-a gândit la despărțire încă din luna august, a anului trecut, însă amândoi au ales să mai dea o șansă căsniciei. Din păcate, lucrurile nu au mai funcționat, iar astfel au decis că e mai bine să pună capăt relației.

Dinu Maxer, despre divorțul de Deea

Dinu Maxer a vorbit despre diferența de vârstă dintre el și Deea, dar și despre așa-zisa relație dintre soția sa și medicul estetician, subiect care a făcut înconjurul presei. În plus, acesta a oferit detalii și despre custodia copilului. Însă, ceea ce a lăsat multă lume cu gura căscată a fost declarația lui cu privire la relația cu Nicoleta Luciu. Dinu le-a reamintit tuturor cum au stat lucrurile pe acea vreme, dar a dezvăluit și adevăratul motiv pentru care cei doi au ales să își separe drumurile.

(CITEȘTE ȘI: DEEA MAXER, PRIMA REACŢIE DUPĂ CE DINU ŞI-A REFĂCUT VIAŢA! MESAJUL TRIST VĂZUT DE TOATĂ LUMEA)

Motivul pentru care Dinu Maxer s-a despărțit de Nicoleta Luciu

Dinu Maxer a mărturisit că nu și-a dorit să se căsătorească și să facă copii, pe vremea când forma un cuplu cu Nicoleta Luciu. Cântărețul susține că acesta este unul dintre motivele pentru care s-a despărțit de actriță, însă recunoaște că Deea a fost cea care l-a schimbat și l-a determinat să devină un soț și un tată responsabil.

„Eu nu am vrut să mă căsătoresc. Am și spus-o public. Acesta este probabil și unul dintre motivele pentru care relația cu Nicoleta Luciu s-a încheiat și că n-am vrut să fac copii. Deci, într-adevăr, Deea a fost ceva unic pentru mine în viață. M-a determinat să îmi doresc și căsătoria cu ea și să am copii cu ea, iar lucrul acesta ține într-adevăr și de maturizarea mea, de momentul în care au venit lucrurile, nu au fost forțate.

Au fost niște condiții care au fost prielnice să spun așa, fiindcă eu am avut o copilărie umbrită de un divorț foarte tumultos al părinților mei. Și din cauza asta, plus că eu mi-am pierdut și un frate, care a murit într-un accident de tramvai, am tras așa niște concluzii și am zis că nu vreau. Probabil traumele acelea psihice s-au diminuat și atunci a apărut Deea care a venit într-un moment senin al vieții mele și s-au legat lucrurile”, a mărturisit Dinu Maxer.

(VEZI ȘI: ADEVĂRUL DESPRE NOUA IUBITĂ A LUI DINU MAXER! APROPIAȚII TINEREI AU DAT DIN CASĂ: ”A FOST MĂRITATĂ ȘI…”)