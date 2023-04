Adevărul despre noua iubită a lui Dinu Maxer! Apropiații tinerei au dat din casă: ”A fost măritată și...”

În urmă cu doar o lună, Dinu Maxer anunța că relația cu Deea Maxer a ajuns la sfârșit, după aproape 18 ani de când erau împreună. Cei doi au divorțat și au apucat-o pe drumuri separate. După despărțire, Dinu Maxer nu a stat mult pe tușă și, deja, și-a refăcut viața. Cea care îi este alături acum se numește Ada și la rândul ei a divorțat, de curând.

Zilele trecute, Dinu Maxer a apărut în cadrul unei petreceri alături de noua iubită. După ce au fost surprinși împreună, cei doi au recunoscut relația, însă, spun că vor să își țină legătura departe de ochii curioșilor, cel puțin pentru început. Noua iubită a lui Dinu Maxer nu este o persoană publică și își dorește să rămână în anonimat până în momentul în care o să fie sigură că relația cu Dinu evoluează și merge în direcția cea bună.

Dinu Maxer are numai cuvinte de laudă la adresa noii partenere, despre care spunea că are 36 de ani. Însă, potrivit unor apropiați ai Adei, citați de click.ro, tânăra are avea, de fapt, 29 de ani și a ieșit recent dintr-o căsnicie. Timp de șase ani, Ada a fost alături de soțul ei, însă, anul trecut au ajuns la divorț. Fostul partener al Adei provine dintr-o familie înstărită, care se ocupă cu afacerile imobiliare. Potrivit acelorași surse, în prezent Ada are un salon de înfrumusețare în București și este tehnician de gene.

„Ada este din Târgu–Jiu, dar stă în București. Din câte știu, ea are un salon de înfrumusețare la București și pune gene false. A fost și măritată, dar a divorțat acum câteva luni. Nu are copii împreună cu fostul soț. Nu știu ce scrie la ea pe Facebook, de Minister, cum că a lucrat la vreun Minister, habar nu am, cred că o fi făcut vreo școală pe acolo și a pus ea așa.

Nu are 36 de ani, cum se zice, este mult mai mică. Are 29–30 de ani, atât! Pe fostul soț îl chemă Mihai și a stat șase ani cu el. Din câte știu, el și familia lui aveau ceva apartamente, blocuri împreună. Construiau mai exact! Din câte am înțeles, Mihai cumpăra casele, le făcea, după care le scotea la vânzare, iar părinții lui se ocupau de construirea de blocuri. Fostul soț, de care a divorțat Ada anul trecut, s-a recăsătorit anul acesta cu o altă persoană. El și-a refăcut viața personală”, au declarat surse apropiate din anturajul Adei, potrivit click.ro.

Dinu Maxer, declarații despre noua iubită

După ce imaginile cu Dinu Maxer și noua iubită au apărut în mediul online, internauții nu au ezitat și l-au criticat pe artist. Aceștia au spus că Dinu Maxer și-ar fi refăcut mult prea repede viața sentimentală, la doar o lună de la divorț. De asemenea, s-a vorbit intens și despre faptul că bruneta ar fi mult mai mică față de Dinu.

Fostul soț al Deei Maxer nu a stat mult pe gânduri și le-a dat replica tuturor. Acesta a lămurit toate aspectele și a promis că atunci când o să fie sigur pe relație și pe faptul că lucrurile merg într-o direcție bună o va prezenta pe noua sa parteneră publicului larg.

„Relația este la început și este normal să vă spun lucrurile normale și firești. Într-adevăr s-a scris că este mult prea tânără. O să vă spun că nu este mult prea tânără și are 36 de ani. Și lucrurile astea ne poziționează într-o zonă de cuplu matur. Nu se joacă cu cuvintele.

Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este, chiar consider că am ținut coada suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție.

Am fost la o prietenă la o zi de naștere, nu ne așteptam să apară imagini. Dacă relația va evalua în sensul bun atunci își va asuma expunerea publică. Ăsta este stadiul. Momentul în care relația va evolua într-o zonă de legături intense sunt convins că ne vom asuma amândoi să o facem publică”, a declarat Dinu Maxer.

