Marele regret al lui Dinu Maxer. De ce nu a mers căsnicia cu Deea: „Am fost prea puţin”

Dinu Maxer nu-și poate ierta câteva lucruri, după divorțul de mama copiilor săi. N-a știut să aprecieze la timp femeia de lângă el și să-i facă acesteia diferite cadouri, iar acum regretă!

Dinu și Deea Maxer au trăit o frumoasă poveste de iubire timp de 18 ani. Au împreună doi copii minunați, pe Andreas și Maysa. Vestea divorțului i-a șocat pe mulți, pentru că totul părea bine și frumos în relația lor. Nimeni nu se aștepta ca cei doi să-și spună „adio”, după o lungă căsnicie. Inițial, nu au dorit să vorbească despre despărțire, însă după ce au apărut tot felul de zvonuri, Dinu a decis să dea cărțile pe față. Cântărețul nu s-a putut abține, așa că a oferit detalii neștiute despre ruptura dintre el și brunetă.

CITEȘTE ȘI: DINU MAXER, DETALII DESPRE INFIDELITATEA DEEI MAXER, LA SCURT TIMP DUPĂ DIVORŢ. L-A ÎNŞELAT SAU NU FOSTA SOŢIE?

Artistul are și un mare regret: n-a fost suficient de romantic cu Deea! A încercat spre finalul căsniciei să repare acest lucru, însă nu i-a ieșit.

„Cred că am fost prea puțin romantic. Nu am dus niciodată acasă flori. Ulterior, făceam asta. Am încercat să compensez fiecare minus pe care din discuții l-am simțit. Și Deea la fel. Am luptat împreună. Amândoi am încercat, dar nu am mai reușit”, a spus Dinu Maxer, la Antena Stars.

Mesajul controversat postat de Deea Maxer

Deea Maxer este activă în mediul online, acolo unde îi ține la curent pe urmăritorii ei cu activitățile din viața de zi cu zi. Vedeta postează adesea și mesaje motivaționale, în care se regăsește, cel mai probabil. Așa a făcut și de data aceasta, când după toate dezvăluirile făcute de fostul ei soț, bruneta a transmis un mesaj controversat, care le-a dat de gândit internauților. „Uneori pentru a fi fericit, omului îi trebuie doar un alt om”, se arată în postarea făcută de Deea Maxer.

CITEȘTE ȘI: DEEA MAXER, RĂVĂŞITĂ DUPĂ CE A AFLAT CĂ DINU MAXER ŞI-A GĂSIT PE ALTA! CUM A REACŢIONAT