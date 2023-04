Dinu Maxer, detalii despre infidelitatea Deei Maxer, la scurt timp după divorţ. L-a înşelat sau nu fosta soţie?

Dinu Maxer a dezvăluit, în sfârșit, adevărul! Artistul a ținut să clarifice lucrurile, după ce gurile rele au aruncat cu zvonuri despre faptul că Deea Maxer ar fi călcat strâmb în fosta ei căsnicie.

Vestea divorțului dintre Dinu Maxer și Deea a luat pe toată lumea prin surprindere. Artistul nu și-a dorit despărțirea și a mai dat o șansă relației cu mama copiilor săi. Se zice că încercarea moarte n-are, însă n-a fost așa și-n cazul lor. Dinu și Deea nu au ajuns la un numitor comun, astfel că au decis că este mai bine să meargă fiecare pe drumul lui. Și-au spus „adio” definitiv, iar la scurt timp după ruptură, cântărețul a dat primele detalii.

Au apărut multe zvonuri în mediul online, legate de o posibilă infidelitate a brunetei, iar Dinu a ținut să lămurească situația. Gurile rele au aruncat cu vorbe în stânga și-n dreapta, pentru că Deea Maxer și-a făcut „curățenie” pe Instagram, unde ar fi șters din fotografiile pe care le avea cu solistul și a lăsat alte poze cu diferiți bărbați.

„După divorț au existat momente de împăcare ale noastre. Am trecut printr-o perioadă care a fost foarte greu de suportat. Deea nu a avut o relație cu medicul estetician și garantez asta. Sunt un bărbat gelos care crede-mă că ar fi știut. Eu nu am avut o relație, nu au fost probleme între noi, violență în familie, lucrurile acestea grave. Eu nu beau în general. A fost o despărțire cu discuții foarte multe. Nu am putut să renunțăm niciunul dintre noi la căsnicie, a fost o perioadă bună de trei luni, dar apoi lucrurile s-au îndreptat inevitabil spre divorț”, a spus Dinu Maxer, la Online Story by Cornelia Ionescu.

Ce decizie au luat în privința copiilor

Dinu și Deea Maxer au fost judecați atunci când s-a aflat că se despart, iar toată lumea i-ar fi acuzat că nu se gândesc la copii. Ei bine, vedeta a ales să cumpere un apartament cu trei camere în blocul unde stă artistul, tocmai pentru ca cei mici să fie aproape de ambii părinți. Andreas a rămas în grija tatălui, iar Maysa cu mama ei.

„Atunci când am divorțat, toată lumea ne-a acuzat că nu ne gândim la copii. Noi ne-am gândit în primul rând la copii și apoi la noi. Am zis așa, cum să facem ca ei să nu resimtă o distanță. Noi avem tutelă comună. Băiatul stă cu mine, fata cu ea. Eu am rămas în apartamentul în care stăteam, iar Deea și-a cumpărat un apartament de trei camere cu două etaje mai jos. Deci, Andreas când vrea să se ducă la mami să mănânce, să doarmă, se duce cu cheia sau în papuci.

Mi se pare incredibil lucrul ăsta. Maysa nu a simțit că se duce în alt bloc, i-am spus că e casa fetelor și casa băieților. Este atât de încântată. Vine la mine, o iau de la grădiniță, ne jucăm o oră și după aceea zice că vrea la casa fetelor. Deea a reușit să îi facă un mediu familiar, iar fata se simte foarte bine, legată de acel loc. Bunicii, adică părinții Deei, ne ajută foarte mult. Copiii sunt bine”, a mai spus Dinu Maxer, pentru sursa citată.